AKTUÁLNE Nehoda na diaľnici D1! Doprava v Bratislave sa komplikuje: Tvoria sa kolóny

Nehoda je hlásená v križovatke na diaľnici D1, na trase zo Senca do Viničného. Vodiči sa tam zdržia desať minút.

Kolóny sa tiež tvoria na trase Malinovo - Most pri Bratislave smerom do Bratislavy. Vodiči si postoja 20 minút. Tiež si počkajú 15 minút na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy a 20 minút na starej ceste.