Drahé hypotéky mordujú Slovákov: Mesačné splátky raketovo porastú! Tajný plán Ficovej vlády

(Zdroj: Getty Images, Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Vysoké zaťaženie hypotekárnych úrokov bude na slovenský trh nehnuteľností vplývať viac, ako by ktokoľvek očakával. Napriek poklesu cien nehnuteľností situáciu komplikujú stále drahšie hypotéky. Táto situácia by mohla ceny splátok vytlačiť výrazne nahor. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) by sa však situácia mala čoskoro riešiť. Ficova vláda chce ľuďom pomôcť, konkrétne kroky zatiaľ taja.

archívne video

Robert Fico po návšteve ministerstva financií (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Do konca budúceho roka by sa mala mesačná splátka hypotéky zmeniť desiatkam tisíc ľudí. Zhruba 130-tisíc klientov bánk čaká v tomto roku refixácia, ktorá by ich splátky hypoték mohla s prechodom na nový fix a novými cenami hypoték vytlačiť z pôvodných nízkych cifier na výrazne vyššie splátky. Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) by sa však výšky splátok nemali nafúknuť o viac, ako stovku mesačne, informuje portál RTVS.

Tento nárast by však mohol byť podľa analytikov pre mnohé domácnosti deštrukčný. Príkladom situácie, pri ktorej by bol nárast výraznou komplikáciou je príbeh Slavomíra, ktorý z rodinného rozpočtu mesačne vráža do splátok hypoték viac, ako jednu tretinu.

„Platím asi 800 eur a zoberie mi to približne 35 percent z rodinného rozpočtu. Keďže manželka je momentálne na rodičovskej dovolenke, tak je to veľmi cítiť,“ povedal pre portál. Tvrdí, že svoj rodinný život žijú skromne.

(Zdroj: Getty Images)

Ficova vláda sľubuje riešenia, konkrétne návrhy zatiaľ taja

Aktuálny premiér Fico sľuboval riešenia drahých hypoték ešte v predvolebnom období. Konkrétne riešenia však dnes, zdá sa, nie sú na dosah ruky. „Máme úplne konkrétny návrh na refix hypoték, ale aj na nové hypotéky, najmä čo sa týka mladých ľudí, ale budeme to prezentovať až v stredu,“ povedal minister financií Ladislav Kamenický.

Ladislav Kamenický (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

S príchodom dlho očakávaného dňa sa však verejnosť o krokoch zmierňujúcich tlak rastu cien hypoték nedozvedeli takmer nič. Ficova vláda zatiaľ tají, ako chce pomôcť ľuďom pri zvýšených hypotékach. Vláda už návrh schválila, a jeho znenie však oficiálne nezverejnila.

"V roku 2023 došlo k mnohým refixáciám úrokových sadzieb, kedy napríklad dostal hypotekárny úver človek za 1 % a zrazu úrok vyskočil na 5 %. Mechanizmus, ktorý použijeme v roku 2023, bude iný ako ten po roku 2024, ale zmena je v tom, že budeme riešiť aj tento rok a nebudeme sa sústreďovať len na nové veci," vysvetlil Fico.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Vláda chce v tejto chvíli vyriešiť pomoc s drahými hypotékami pre končiaci sa rok 2023, pravdepodobne formou daňovej úľavy. Dlhodobejšie riešenie, ktorého súčasťou majú byť aj banky, by sa malo prijímať v budúcom roku. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

Taraba pripomenul, že do roku 2027 má byť refixovaných približne 600.000 hypoték, ktorých úročenie sa môže zdvihnúť z úrovní okolo 1,5 % až na skoro 6 %. "My teraz ideme takto narýchlo riešiť rok 2023. Bude to vykrytie nárastu splátky pri určitom type úverov, pri drvivej väčšine, a do určitého príjmu, ktorý na domácnosť myslím bude do 4.000 eur," uviedol šéf envirorezortu s tým, že konkrétne parametre predstaví ministerstvo financií.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Nateraz to vyzerá, že to bude asi daňová úľava, lebo to je možné najrýchlejšie zmanažovať," doplnil Taraba. Riešenie tohto roka by malo podľa neho stáť do 10 miliónov eur. Na ďalšie roky by sa mala nájsť schéma, ktorá už bude v inom režime a mala by fungovať dlhodobo. Podporovať by sa mala jedna hypotéka na jednu domácnosť.

Návrh riešenia vysokých úrokov pri hypotekárnych úveroch má svoje rácio, musí sa však kvantifikovať a ešte prediskutovať. Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Rovnako naznačil, že riešenie je založené na podpore daňovej bonifikácie, resp. znížení daňového zaťaženia.