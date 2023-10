Masy ľudí žiadajú o predčasný dôchodok, TOTO je dôvod! Málo pracujúcich môže spôsobiť veľké problémy

Mimoriadne zvyšovanie dôchodkov: Penzistom sa blýska na lepšie časy. (Zdroj: Getty Images)

Ako informuje portál RTVS, ekonómovia aj zamestnávatelia upozorňujú na nebezpečný trend, pri ktorom odchádza do predčasného dôchodku čoraz viac pracujúcich v preddôchodkovom veku. Takýto odliv môže spôsobiť vážne problémy na trhu práce.

„Je to v čase, kedy máme nedostatok pracovnej sily, a nielen kvalifikovanej, ale všeobecne pracovnej sily. A deje sa to v čase, keď títo ľudia odchádzajú do dôchodku v zlých ekonomických parametroch štátneho rozpočtu,“ uviedol viceprezident Asociácie zamestnaneckých zväzov a združení Rastislav Machunka.

Dôvodom, prečo sa v tomto roku pre predčasný odpočinok rozhodlo viac ľudí je tohtoročné dvojnásobné zvýšenie slovenských penzií, ktoré rozhodne nebolo skromné. „Je to nezodpovedné rozhodnutie predchádzajúcej politickej garnitúry a nám to spôsobuje problémy, pretože tých ľudí nevieme nahradiť,“ dodal viceprezident.

Aj keď sa v našej krajine často skloňuje nedostatok pracovných miest. Realita na trhu práce je údajne iná. Zamestnávatelia sa tak čoraz častejšie uchyľujú k prijímaniu cudzincov do radu svojich zamestnancov.

„Už teraz na Slovensku pracuje viac ako 100-tisíc cudzincov a udeľujú sa víza ďalším a ďalším – musíme napríklad zamestnávať Indov, aby tu vôbec mal kto robiť, čiže nezdá sa mi racionálne motivovať našich vlastných ľudí aby odišli skôr na dôchodok, aby sme potom museli zamestnávať cudzincov,“ informoval ekonóm zo Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž.