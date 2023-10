Keď videli psy a majáky, otočili sa na päte! TAKTO to dnes vyzerá na hraniciach: Slovensko vyhlásilo vojnu migrantom

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA/ RAJKA – Vládna koalícia nezaháľa. Trvalo to len pár dní a koalícia sa pustila k plneniu svojich ambicióznych predvolebných sľubov. Ešte v pondelok sa na spoločnom vystúpení nového ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, premiéra Roberta Fica a Rastislava Polakoviča, ktorý je dočasne poverený vykonávaním funkcie policajného prezidenta, dohodli na ráznom kroku. Hranicu hermeticky uzavrú. Takto vyzerá nasadenie stoviek mužov a ťažkej techniky v praxi.

Hraničný priechod Rajka s Maďarskom (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Detaily celej policajnej akcie zameranej na redukcie ilegálnej migrácie cez slovensko-maďarskú hranicu priblížila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. „Akcia bola pripravovaná s cieľom kontrolovať najviac zaťažené miesta, ktoré boli vytipované na základe analýzy nedovolených prekročení štátnej hranice,“ vysvetlila.

„Do akcie boli nasadené personálne kapacity rádovo v stovkách – príslušníci Policajného zboru a príslušníci Ozbrojených síl SR, ako aj špecializovaná technika ako drony, vozidlá s termovíziou, či člny. Zároveň boli v zálohe pripravené ďalšie stovky policajtov, ktoré boli pripravené zasiahnuť v prípade nutnosti,“ priblížila Bárdyová.

Nové farby polície a nové policajné autá (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

Dodala, že pri akcii nebol zatiaľ zaznamenaný žiadny záchyt nelegálnych migrantov. „Príslušníci Policajného zboru boli pri dvoch incidentoch v Banskobystrickom kraji, konkrétne v okresoch Lučenec a Veľký Krtíš, kde boli spozorované dve skupiny nelegálnych migrantov, ktoré však štátnu hranicu neprekročili keď videli policajtov so psami, policajné majáky, tak sa otočili a išli späť na územie Maďarska,“ doplnila.

Slovensko nie je bezpečné pre tranzit nelegálnych migrantov

Preventívna policajná akcia na hraniciach s Maďarskom mala vyslať jasný signál, že Slovensko nie je bezpečné pre tranzit nelegálnych migrantov a prevádzačov. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v utorok ráno potom, ako sa akcia skončila. Avizoval, že rezort i policajný zbor (PZ) sú kedykoľvek pripravení opätovne nasadiť sily do akcie. Minister dodal, že počas akcie nechytili žiadneho migranta, no podarilo sa dve skupiny odradiť od prechodu hranicou.

„Akcia dala jasne najavo nelegálnym migrantom, ale najmä prevádzačom, že slovenská migračná politika sa jasne mení a nelegálni prevádzači nemajú na Slovensku priestor, aby si robili svoj biznis," vyhlásil minister vnútra.

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Do akcie nasadili v stovkách príslušníkov polície, vojakov, techniku, psovodov, drony aj vozidlá s termovíziou a člny. Práve vďaka technike sa podľa jeho slov podarilo odhaliť skupinu ľudí v Banskobystrickom kraji a migrantov odradiť od prechodu hranice. Avizoval, že rezort bude uvažovať o suplovaní ľudskej sily modernou technikou. Technické vybavenie rezortu zaradil medzi problémy, ktoré bude treba riešiť. Poukázal na efektivitu modernej techniky i na súčasný stav vybavenia.

Ako informuje portál Tv Noviny, na hraničnom priechode je pripravené už aj vodné delo. Súčasťou opatrení na reguláciu množstva nelegálnych migrantov na našom území by tak mali byť aj hliadky na koňoch či psovodi.

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Minister deklaroval, že dianie vo svete budú ďalej sledovať a hoci sa situácia na srbsko-maďarskej hranici upokojuje, nebudú ju podceňovať. Aj preto požiadal o zvolanie bezpečnostnej rady štátu, aby sa oboznámili s informáciami od spravodajských služieb. Zdôraznil potrebu ochrany schengenu. Šutaj Eštok by bol rád, keby jeho prvá spoločná zahraničná cesta s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) viedla práve do Maďarska za tamojším premiérom Viktorom Orbánom. Verí, že sa podarí s maďarskou stranou dohodnúť na spolupráci a ochrane hraníc SR i schengenu.

Dočasne poverený šéf polície Rastislav Polakovič doplnil, že doteraz polícia neorganizovala akciu v takom rozmere, ako počas noci. Priblížil, že dve skupiny nelegálnych migrantov spozorovali policajti v okresoch Lučenec a Veľký Krtíš. Podľa jeho slov sa však otočili a išli preč, keď videli nasadené sily.

FOTO: POLICAJNÉ OPATRENIA NA OCHRANU HRANICE S MAĎARSKOM 🚓🚧🇸🇰 Posted by Polícia Slovenskej republiky on Monday, October 30, 2023

Nasadených je 288 profesionálnych vojakov, ktorých cieľom bude podľa Fica odkláňať nelegálnych migrantov. Kontrolné stanovište by chceli zriadiť v rozostupoch každých 50 mettrov.

„Hneď, ako na základe spravodajskej komunikácie s Maďarskom zistíme, že došlo k prekročeniu väčšieho počtu nelegálnych migrantov a cez Maďarsko sa blížia na územie SR, sme schopní v primeranom čase nasadiť podobné rozloženie síl po celej zelenej hranici,“ priblížil Fico s tým, že každý nelegálny migrant, ktorý sa pokúsi prekročiť hranicu so Slovenskom, bude zadržaný, priblížil portál.

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)