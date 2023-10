Posilnené policajné hliadky či vlaky: Očakáva sa obrovský nápor na cintoríny! Výzva envirorezortu, na TOTO myslite

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

BRATISLAVA - Sviatok všetkých svätých sa blíži a ľudia na celom Slovensku chodia po cintorínoch, kde majú pochovaných svojich blízkych. Niektorí tak robia v predstihu, iní v prddstihu len "pripravia" a očisita hroby, ďalší si to nechávajú na čas, kedy najväčší ošiaľ opadne. Kompetentní sa však pripravili a na cestách tak stretnete viac policajtov, no dopravu posilní aj Železničná spoločnosť Slovenska či MHD.

Sviatok všetkých svätých či Dušičky, pripadli tento rok na stredu. Školáci majú od víkendu prázdniny a do školských lavíc opäť zasadnú až vo štvrtok. Tieto dni Slováci intenzívne využívajú na návštevy cintorínov, kde majú pochovaných svojich blízkych. Očistiť, poumývať hroby, odpratať lístie, zapáliť sviečky - tak vyzerá v súčasnosti návšteva cintorínu. Nik však nenechal nič na náhodu, a tak, ako každý rok, aj tento stretnú Slováci na cestách viac policajtov. Tí budú dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, organizáciu dopravy, ochranu verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov, a to najmä v bezprostrednej blízkosti pietnych miest a v ich okolí.

Archívne VIDEO Polícia počas dušičkového obdobia posilnila výkon služby na celom území Slovenska

Polícia počas dušičkového obdobia posilnila výkon služby na celom území Slovenska (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

"Prípadné zistené porušenia pravidiel cestnej premávky budú riešené v zmysle príslušných zákonných ustanovení. V prípade narušenia verejného poriadku budú jednotlivé protiprávne konania vyhodnocované a prijímané adekvátne opatrenia," informovala hovorkyňa policajného prezídia Zuzana Hrabovská.

Rady, ako sa nenechať okradnúť

Polícia Slovákom pri návšteve cintorínu dala aj niekoľko rád. A to z dôvodu, aby sa zabránilo páchaniu trestnej činnosti, ako sú napríklad krádeže. "Auto po opustení dôkladne zamknite a zoberte si z neho všetky cenné veci a doklady. Nenechávajte v aute nič, čo by mohlo prilákať pozornosť zlodejov. Pri parkovaní myslite aj na ostatných účastníkov cestnej premávky. Nezaparkujte auto tak, aby tvorilo prekážku pre iné motorové vozidlá, a bránilo na príjazdových cestách vjazdu alebo výjazdu ďalším motorovým vozidlám, respektíve obmedzovalo pohyb chodcov. Podľa možností na presun na pietne miesta použite prostriedky hromadnej dopravy. Ušetrite tak čas hľadaním parkovacieho miesta. Tašky a kabelky neodkladajte na hroby a v žiadnom prípade ich nenechávajte bez dozoru," vysvetlila Hrabovská a pokračovala s odporúčaním pre chodcov.

(Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

"Tí by v týchto dňoch nemali zabúdať na zákonnú povinnosť, ale i dôležitosť používania reflexných prvkov. Aj obyčajnou reflexnou páskou chodec zvýši svoju viditeľnosť až na vzdialenosť 200 metrov. Cyklistom radíme používať aj ochrannú prilbu. Neosvetlený chodec, či cyklista ohrozuje na ceste svoj život. Použitie svetlého oblečenia a reflexných prvkov zvyšuje bezpečnosť. Odev doplnený o reflexný prúžok, či iný reflexný predmet prispeje k ochrane Vášho života a zdravia," upozornila.

A ak sa Slováci presúvajú k pietnym miestam autom, mali by si podľa hovorkyne skontrolovať stav vozidla - a to najmä stav pneumatík, v prípade severných oblastí, kde je riziko sneženia, treba mať prezuté zimné pneumatiky. Treba myslieť aj na zákony a bezpečnosť, preto sa treba pri presune autom pripútať a túto povinnosť vyžadovať aj od spolucestujúcich. Vzhľadom na relatívne teplé dni a studené rána treba byť ostražitý a počítať aj s hmlou. Pri zníženej viditeľnosti preto treba používať diaľkové či hmlové svetlá. Avšak, s rozumom, keďže môžu oslepiť oprotiidúce autá a posádku.

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

"Viac, ako inokedy dodržujte bezpečnú vzdialenosť, na mokrej a šmykľavej vozovke je brzdná dráha vyššia. Pri dlhšej jazde si robte prestávky na oddych, najlepšie na čerstvom vzduchu," uzavrela Hrabovská.

Posilnená železničná doprava

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a v súvislosti s jesennými prázdninami posilní vlakovú dopravu. Od piatka 27. októbra až do 2. novembra ZSSK vypraví 42 posilových vlakov. Ide o 16 expresných vlakov a 26 rýchlikov. Obsadenosť vlakov pred Dušičkami rastie, ZSSK odporučila zakúpiť si lístok vopred. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

ZSSK posilní v sviatočnom a prázdninovom období aj 14 IC vlakov o 22 veľkopriestorových vozňov. Pre očakávaný zvýšený počet cestujúcich budú od soboty (28. 10.) až do ďalšej nedele (5. 11.) posilnené o jeden vozeň aj medzinárodné vlaky Zakarpatia na linke Košice - Mukačevo a späť. "Posilové vozne na oboch Zakarpatiách budú označené ako miestenkové vozne číslo dva a budú vedené s rovnakým počtom miest ako v štandardnom miestenkovom vozni číslo jeden," informoval Kováč s tým, že ZSSK odporúča zabezpečiť si cestovný lístok i miestenku vopred.

Priemerná obsadenosť vlakov počas nadchádzajúceho dušičkového obdobia sa podľa ZSSK zatiaľ pohybuje na úrovni približne 71 %. Predpokladajú však, že obsadenosť bude s blížiacim sa sviatok ďalej stúpať.

DPB posilní linky k cintorínom

Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní aj počas tohtoročných jesenných prázdnin a Sviatku všetkých svätých spoje na vybraných linkách. Návštevníkom cintorínov tradične odporúča využiť mestskú hromadnú dopravu (MHD), najmä pre odľahčenie dopravnej situácie a parkovania v okolí cintorínov. Informoval o tom hovorca DPB Martin Chlebovec. Od soboty do stredy (28. 10. - 1. 11.) bude autobusová linka 39 obsluhujúca zastávky Martinský cintorín a Cintorín Slávičie údolie kapacitne posilnená, premávať bude tiež v skrátených intervaloch. Nahradí zároveň linku 31, ktorá počas tohto obdobia premávať nebude. Všetky spoje linky 80, ktoré končia na Kapitulskom dvore, budú od 7.00 do 20.00 h zachádzať až k Cintorínu Petržalka. "Dopravný podnik je pripravený v prípade potreby posilniť kapacitu nasadením záložných vozidiel," deklaruje Chlebovec.

NA CINTORÍNY POSILNENOU MHD 🚌 Počas jesenných prázdnin a Sviatku všetkých svätých aj tento rok posilníme výpravu na... Posted by Dopravný podnik Bratislava on Monday, October 23, 2023

Myslite na našu planétu, vyzýva envirorezort

Triedenie odpadu je dôležité aj počas Dušičiek. Ľudia by preto nemali zabúdať na to, že všetko, čo na cintorín prinesú, sa skôr či neskôr stane odpadom. Upozornila na to organizácia zodpovednosti výrobcov Envi-Pak. Odkvitnuté kvety patria do bioodpadu či kompostoviska v záhrade. Dôležité je z odkvitnutých kytíc odstrániť pred vyhodením stuhy, fóliu či drôtené alebo plastové opory, priblížila riaditeľka komunikácie Envi-Pak Katarína Kretter. "Horšie je to s umelými kvetmi, kahancami či inými ozdobami, vyrobenými z viacerých materiálov, ktoré sa nedajú oddeliť, a teda ani recyklovať. Vo väčšine miest a obcí končia v kontajneri určenom na zmesový odpad, ktorého posledná cesta smeruje na skládku odpadov. Tam sa rozkladajú stovky rokov," povedala s tým, že vyhnúť sa tomu možno dvoma spôsobmi. Buď ozdoby z kombinovaných materiálov ľudia nekúpia a uprednostnia tie z prírodných materiálov, alebo kúpia ozdoby z jedného materiálu, ktorý možno po konci životnosti vyhodiť do kontajnera triedeného zberu.

(Zdroj: TASR/Dano Veselský)

Veľkým problémom je podľa organizácie aj množstvo sviečok v plastovom alebo sklenenom obale. Ak sa nevytriedia, opäť končia na skládkach, kde sa menia na "večný odpad". "Sklenené časti kahancov patria do skleného odpadu, plastové či kovové súčasti, ktoré od sklenenej nádoby treba oddeliť, umiestnime do príslušného kontajnera alebo vreca na triedený zber," podotkla Kretter. Dodala, že pokiaľ sa vosk nedokáže opätovne nedokáže využiť, napríklad na výrobu nových sviečok, končí v zmesovom odpade.

Envi-Pak zároveň odporúča namiesto umelých kvetov, vencov a iných ozdôb priniesť na hroby živé kvety v kvetináči. "Sú krajšie, vydržia možno až do prvých mrazov a sú cenovo dostupné. Staviť môžeme aj na výzdobu z prírodných materiálov - šišiek, sušených kvetov či ihličia," povedala Kretter. Sklenené kahance alebo svietniky treba podľa nej používať čo najdlhšie.

POČAS OBDOBIA DUŠIČIEK MYSLIME AJ NA NAŠU PLANÉTU 🟢 Správať sa zodpovedne a ekologicky, aj počas obdobia dušičiek,... Posted by Ministerstvo životného prostredia SR on Wednesday, October 25, 2023

Na ekologické prežitie Dušičiek apeluje na sociálnej sieti aj Ministerstvo životného prostredia SR. "Pri dekorácii hrobových miest je dôležité uprednostniť environmentálne vhodnejšie alternatívy, ktoré sú priateľskejšími k životnému prostrediu. Takýmto výberom sa dokáže predchádzať množstvu plastových kvetov, vencov či kahancov na skládkach odpadov, ktoré sa každoročne nahromadia práve počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých," uviedlo.