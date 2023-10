Polícia počas dušičkového obdobia posilnila výkon služby: Dohliada napríklad aj na plynulosť cestnej premávky

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

"Prípadné zistené porušenia pravidiel cestnej premávky budú riešené v zmysle príslušných zákonných ustanovení. V prípade narušenia verejného poriadku budú jednotlivé protiprávne konania vyhodnocované a prijímané adekvátne opatrenia," uviedla Hrabovská.

Návštevníkom pietnych miest radí polícia napriek nasadeniu kriminálnej polície auto po opustení dôkladne zamknúť a zobrať si z neho všetky cenné veci a doklady. V aute sa nemá nechávať nič, čo by mohlo prilákať pozornosť zlodejov. Pri parkovaní treba myslieť aj na ostatných účastníkov cestnej premávky. Ak je to možné, uprednostniť treba hromadnú dopravu. Tašky a kabelky by sa nemali nechávať na hroboch a v žiadnom prípade bez dozoru. Chodci by nemali zabúdať na zákonnú povinnosť, ale i dôležitosť používania reflexných prvkov.

Pri presune autom treba skontrolovať stav pneumatík. Pri ceste do severnejších oblastí, kde je riziko sneženia vyššie, sú zimné pneumatiky nevyhnutnosť. Polícia pripomína tiež potrebu pripútať sa. Pri zníženej viditeľnosti sa používajú diaľkové či hmlové svetlá. Dodržiavať treba bezpečnú vzdialenosť, na mokrej a šmykľavej vozovke je brzdná dráha vyššia. Pri dlhšej jazde by sa mali robiť prestávky na oddych, najlepšie na čerstvom vzduchu.