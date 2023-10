KDH by malo mať snem v marci, Majerský má podporu predsedníctva aj poslancov

Milan Majerský (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Predseda KDH Milan Majerský má plnú podporu celého predsedníctva a celého poslaneckého klubu hnutia. O post predsedu sa môže uchádzať každý člen KDH, ktorý je navrhnutý príslušnými orgánmi. Uviedla to hovorkyňa KDH Lenka Halamová v súvislosti so záujmom Ivana Šimka kandidovať za šéfa hnutia. Snem by mali mať v marci 2024.