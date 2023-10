Hororová nehoda vo Zvolene: Opitý vodič vpálil do protiidúceho auta! Zasahovali všetky záchranné zložky

(Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

ZVOLEN - Dopravná nehoda sa stala v sobotu 14.10 o 5:40 hodine ráno. Opitý a unavený 31 ročný vodič sa rozhodol sadnúť do svojho auta. Po chvíli však prešiel do protismeru, kde vrazil do oprotiidúceho auta. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.