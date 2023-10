Andrej Danko prezradil, ako to bolo s PEROM pri podpise memoranda: Nevedel ho otvoriť? Vysvetlenie je prozaické, hovorí

podpis Memoranda o porozumení (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Memorandum o porozumení podpísali lídri novej koalície v Historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave v stredu 11. októbra dopoludnia v slávnostnej atmosfére. Po hymne a vypočutí znenia memoranda prišlo na rad spečatenie dohody podpisom memoranda. Čo čert nechcel, práve predseda SNS Andrej Danko dostal do ruky pero, ktoré nebolo v úplne stopercentnom stave. Namiesto podpisovania sa tak s ním najprv vytrápil. I keď to vyzeralo, že nevie ako ho otvoriť, on tvrdí, že to bolo úplne inak.

Vysvetlil to v dnešnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo, v ktorej sa stretol s lídrom najsilnejšej opozičnej strany Michalom Šimečkom. O patálie s perom sa zaujímal v záverečnej časti venovanej diváckym otázkam divák Kristián. Ústami moderátora relácie Michala Kovačiča sa Danka spýtal, čo „zamýšľal pri podpisovaní memoranda s tým perom“. Vysvetlenie je podľa lídra SNS úplne prozaické. „To pero bolo, dá sa povedať, zle našroubované, bál som sa, aby som ho nezlomil, tak som ho odšrouboval a našrouboval naspäť, pretože som ho nechcel zlomiť,“ povedal. „Bola to bežná životná situácia,“ dodal.

Ťažkosti Danka si nenechali ujsť ani internetoví vtipkári

