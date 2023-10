MIMORIADNA SPRÁVA Na východe Slovenska zaznamenali silné zemetrasenie: Vystrašení ľudia, triasli sa domy!

(Zdroj: Topky)

KOŠICE - V pondelok večer sa na východe Slovenska triasla zem. Podľa obyvateľov východu bolo zemetrasenie silné a triasli sa steny a veci padali na zem. Oficiálne stránky udávajú, že išlo o mimoriadne silné zemetrasenie. Do redakcie sa nám ozývajú vystrašení obyvatelia, ktorí zemetrasenie zažili na vlastnej koži!

Celé sa to udialo krátko po 20. hodine večer. Podľa obyvateľov východu sa doslova všetko triaslo - od jedálenských sád, nábytku až po steny. "Cítili sme silné otrasy," potvrdili viacerí obyvatelia z okolia Prešova. "Teraz tu v Nižnom Hrabovci bolo zemetrasenie triasol sa nám celý dom," napísala čitateľka Jaroslava. "Netušil som, čo sa deje, zrazu sa so mnou začalo hýbať celé kreslo. Utekali sme z domu, triasla sa celá bytovka. Aj so susedmi sme utekali na ulicu," priblížil Marek z Humenného. Ľudia, ktorí bývali v Humennom a okolí, utekali vystrašení z domov.

(Zdroj: EMSC)

(Zdroj: Android Eartquake alert system)

Podľa stránky EMSC malo zemetrasenie silu 5,2 magnitúdy a lokalizovali ho 22 kilometrov od Humenného. Otrasy bolo cítiť aj za hranicami, hlásia ich z Poľska či Maďarska, ale aj ďalších miest na Slovensku. Podľa čitateľov ho bolo cítiť aj v okrese Trebišov. Neskôr EMSC upravila silu zemetrasenia na 5,0. Zemetrasenie vychádzalo z hĺbky zhruba 10 kilometrov. Zemetrasenie zaznamenala aj seizmologická stanica Kolonické sedlo.

(Zdroj: seismology.sk)

"Posteľ sa somnou triasla, strašný pocit a strach zároveň, v Prešove to bolo silné," napísala čitateľka Tatiana. Zemetrasenie cítila aj Jana z Beniakoviec. "Stolička na kolieskach so mnou chodila po podlahe," uviedla. Otrasy bolo cítiť aj v Lučenci. "U nás v Lučenci sme cítili ako sa hýbala bytovka," upozornil Richard.

Správu aktualizujeme.