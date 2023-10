Obľúbená služba vám prevetrá peňaženky! Chystá sa neúnosné zdražovanie: Budeme si ju môcť dovoliť?

Netflix (Zdroj: Pixabay (úprava redakcie), Getty Images)

BRATISLAVA/ NEW YORK - Americká streamovacia platforma Netflix plánuje zvýšenie predplatného pri svojej službe neobsahujúcej reklamu. Informáciu o zvýšení cien priniesol denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. Netflix sa k správe odmietol vyjadriť, podľa zdrojov však teraz diskutuje o zdražení na viacerých trhoch po celom svete. Prvé budú pravdepodobne na rade Spojené štáty a Kanada.