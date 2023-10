Rodinná dráma! Polícia zadržala muža, zaútočil nožom na svojho otca

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Policajti zadržali muža, ktorý viackrát svojho otca udrel päsťami do hlavy a zaútočil na neho nožom. Súd rozhodol o umiestnení páchateľa do väzby. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Jana Šimunková.

NAJPRV VYHRÁŽKY A NÁSLEDNE ÚTOK NOŽOM 🔪 POLICAJTI ZADRŽALI NEBEZPEČNÉHO PÁCHATEĽA ➡️ Domáce násilie odohrávajúce sa... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Thursday, October 5, 2023

"Podľa doposiaľ zistených informácií 38-ročný Juraj v skorých ranných hodinách prišiel do spálne svojho otca, kde začal na neho kričať a vyhrážať sa mu likvidáciou. Jeho hnev prerástol až do fyzického napadnutia otca. Najprv ho udieral päsťami do hlavy a následne ho porezal nožom," priblížil Šimunková.

archívne video

Polícia plánuje riešiť radikalizáciu mládeže (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Policajná hliadka obmedzila muža na osobnej slobode. Poverený príslušník začal trestné stíhanie a súčasne ho obvinil vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.