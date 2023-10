Vodiči, opäť si počkáte! Premávku v Bratislave komplikujú nehody i kolóny

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

#KOLONA na vjazde do Bratislavy po D2 smerom z Malaciek, zdržanie 10 minút — Zelená vlna RTVS (@zelenavlna) October 5, 2023

Vodiči si do 15 minút počkajú na diaľnici D2 v smere z Lozorna do Lamača. Do desiatich minút je kolóna na diaľnici D1 v úseku Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka. Zdržanie je aj na Račianskej ulici v smere do centra.

Zelená vlna hlási nehodu na Trnavskej ceste pri Zimnom štadióne smerom do centra. Vodiči tam majú rátať so zdržaním. Pre nehodu na Šancovej pri križovatke s Karpatskou smerom k hlavnej stanici si vodiči postoja 15 minút. Pätnásťminútová kolóna je v úseku Dunajská Lužná - Rovinka a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji. Do desiatich minút si vodiči počkajú v úseku Malinovo - Most pri Bratislave

#NEHODA V Bratislave na Šancovej, pri križovatke s Karpatskou smerom k Hlavnej stanici, zdržíte sa 15 minút. — Zelená vlna RTVS (@zelenavlna) October 5, 2023