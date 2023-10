Boris Kollár odvolil vo veľkom štýle! Hlasovací lístok vhodil do urny v spoločnosti viacerých sympatických dám

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Predseda parlamentu prišiel odvoliť na Základnú školu Michala Hodžu v centre Bratislavy. A rozhodne nebol sám - do volebnej miestnosti prišiel v doprovode dcér, mamy, ale aj kolegov z hnutia Sme rodina. Cestou do volebnej miestnosti zaplnili celý chodník, no vybrali si práve najväčší nápor. Pred miestnosťou sa totiž vytvoril rad a tak musel druhý najvyšší ústavný činiteľ chvíľu počkať. Počas čakania sa pri ňom zastavili viacerí priaznivci. Kollár počas jedného z rozhovor priznal, že pre jeho dcéru Ester sú to prvé voľby a je tak provolička. "Je dôležité, aby aj mladí išli voliť, pretože sa dá povedať, že dnes sa rozhoduje aj o ich budúcnosti. Každým hlasom môžu svoju budúcnosť meniť," povedal Kollár.

VIDEO Boris Kollár prišiel voliť s rodinou aj s kolegyňou Petrou Krištúfkovou

Boris Kollár prišiel voliť s rodinou aj s kolegyňou Petrou Krištúfkovou (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Zvoľte si ktorúkoľvek stranu, ale nenechávajte to na náhodu, lebo váš hlas prepadne a rozdelia si ho strany, s ktorými možno nesúhlasite," vyzval ľudí. Priblížil, že jeho osobný tip je, že sa účasť bude pohybovať okolo 62 percent. Do volebnej miestnosti ide podľa vlastných slov s dobrým pocitom a bez hrče v krku. Verí, že po voľbách vznikne taká vláda, ktorá bude mať jednotný názor na rôzne témy a "nebude sa hádať na každej jednej veci".

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Či je to vojna na Ukrajine, postoj k Moskve, k Bruselu, k očkovaniu, k rúškam. Všade je konflikt. To musí skončiť, lebo sa neposunieme nikam. Keby sme to robili v rodine, tak sa rozpadne, keby sme to robili vo firme, tak tá skrachuje," priblížil Kollár. Po odvolení sa stretne aj s ďalšími deťmi a idú si dať spoločný obed a strávia spoločné popoludnie. "Potom sa všetci stretneme na volebnej noci, kde bude moja rodina, kolegovia a sympatizanti strany," priznal na záver.