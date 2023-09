Obžalovaný z vraždy ženy v Michalovciach skutok ľutuje, rozsudok bude 4. októbra

(Zdroj: TASR/František Iván)

archívne video

Video zachytáva moment krátko pred vraždou ženy v Michalovciach (Zdroj: Facebook, Topky.sk)

Prokuratúra žiada pre obžalovaného nepodmienečný test odňatia slobody pri hornej hranici trestnej sadzby, čo je 25 rokov. V záverečnej reči sa obžalovaný ospravedlnil rodine zavraždenej za svoje konanie. "Veľmi mi je to ľúto. Odkedy som tu, stále si vyčítam, prečo som to urobil. Neviem to pochopiť a veľmi sa chcem ospravedlniť," povedal Valentín H., ktorý mal v čase skutku 18 rokov. Polícia ho zadržala 3. januára v Žiline, odvtedy je vo väzbe. Jeho obhajca uviedol ako poľahčujúce okolnosti, že sa obžalovaný priznal, v čase skutku mal vek blízky mladistvému, bol pod vplyvom alkoholu a nebol predtým trestaný.

(Zdroj: TASR/František Iván)

Prokurátorka uznala ako poľahčujúcu okolnosť len priznanie. K vražde na ulici v Michalovciach došlo na Nový rok ráno. Páchateľ bývalú zdravotnú sestru sledoval a napadol po tom, ako si vybrala peňažnú hotovosť z bankomatu. Podľa bezpečnostných kamier sa žena snažila pred páchateľom ujsť a kričala o pomoc, ten ju však dobehol a opakovane bodal nožom. Následne jej ukradol mobilný telefón a peňaženku. Žena zraneniam na mieste podľahla.

(Zdroj: TASR/František Iván)