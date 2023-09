Bude nám umožnené voliť? Budúca mamička prekvapila jasnou otázkou: Kompetentní reagujú, TOTO sú podmienky!

(Zdroj: Topky.sk, TASR)

O 7. hodine ráno sa na celom Slovensku otvoria volebné miestnosti, aby Slováci mohli hlasovať vo voľbách do parlamentu. V nich sa obyvatelia rozhodnú, aký bude osud Slovenska na najbližšie 4 roky. Mnohí Slováci žijúci v zahraničí využili svoje voličské právo a cez poštu odvolili. Tí, ktorí vedia, že sa v čase konania volieb nebudú zdržiavať na adrese trvalého pobytu, majú možnosť si vybaviť voličské preukaz. Ďalšia skupina sú však pacienti, ktorí v čase konania ľudových volieb budú hospitalizovaní v nemocnici. Budú môcť odvoliť?

Archívne VIDEO Novootvorená nemocnica Bory

Novootvorená nemocnica Bory (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nemocnice v tom majú jasno. Pacientom, ktorým to zdravotný stav dovolí, voliť umožnia. "Pacienti hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Bratislava budú mať možnosť voliť v parlamentných voľbách 2023. Pacientom, ale aj zamestnancom, ktorí budú 30.9.2023 v službe bude umožnené voliť priamo do prenosnej volebnej urny. V prípade záujmu voliť, je potrebné informovať personál oddelenia, ktorý má kontakty na členov volebnej komisie príslušného okrsku a vedia ich o tomto upovedomiť. Na túto skutočnosť sme už zamestnancov, ale aj pacientov upozornili," uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská. Upozornila však, že voľba bude umožnená len tým pacientom, ktorí so sebou budú mať aj voličský preukaz. O ten si voliči mohli požiadať osobne do piatku 29. septembra.

Nedávno sa v skupine na sociálnej sieti, kde mamičky píšu skúsenosti s novootvorenou nemocnicou Bory a pôrodníckym oddelením, objavila otázka jednej z nich. Cez anonymný príspevok sa pýtala, ako to bude v pôrodnici s voľbami. "Máte niektorá informácie, ako to bude teraz v sobotu počas volieb? Či bude možnosť prenosnej urny. Jasné, že nechcem voliť počas pôrodu, ale napríklad na šestonedelí si to viem predstaviť. Či si vybavovať hlasovací preukaz, alebo to nemá zmysel? Na predpôrodnom kurze na začiatku mesiaca nám ešte nevedeli povedať bližšie info," pýta sa v skupine jedna z mamičiek - čakateliek. Na to majú zo siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú nová nemocnica patrí, jasnú odpoveď.

(Zdroj: Facebook / Pôrodnica Bory - skúsenosti)

"Pacienti Nemocníc Svet zdravia a Nemocnice Bory budú môcť voliť priamo z nemocnice. Je potrebné, aby nahlásili svoj záujem na danom oddelení. Ak sú z iného volebného okrsku, ako je daná nemocnica, je potrebné, aby si vybavili aj volebný preukaz. Samozrejme, voľba bude umožnená aj mamičkám v čakacej fáze pôrodu. Je však potrebné dodržať vyššie spomenuté podmienky," uviedla Junior PR a marketingová špecialistka Bibiána Ovečková zo Sveta zdravia.

Aj v NÚSCH či NOÚ

Rovnako bude možné voliť aj v NÚSCH, ktorý podľa hovorkyne Sone Valášikovej aktuálne zisťuje záujem o hlasovanie na jednotlivých oddeleniach. "V prípade, ak viete, že v čase volieb budete hospitalizovaný v našej nemocnici alebo sa pre pracovné povinnosti nebudete môcť zúčastniť na voľbách vo svojom volebnom okrsku, požiadajte včas o hlasovací preukaz," pripomenula. Záujem o voľby priamo v nemocnici v týchto dňoch preveruje aj NOÚ. "Priamo v NOÚ môžu voliť pacienti a službukonajúci zamestnanci s trvalým pobytom vo volebnom okrsku č. 28 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ako aj voliči s trvalým pobytom v iných volebných okrskoch s vydaným hlasovacím preukazom," ozrejmila hovorkyňa ústavu Patrícia Kubicová.