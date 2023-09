Podľa Ódora kleslo riziko nevyčerpania starých eurofondov na približne 100 miliónov eur

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ódor zdôraznil, že čerpanie eurofondov sa od začiatku stalo premiérskou témou a vláda sa jej preto venovala na svojich zasadnutiach každé dva týždne. Cez rôzne opatrenia sa snažili riziko prepadnutia prostriedkov z EÚ, ktoré je potrebné dočerpať do konca tohto roka, znížiť aspoň na polovicu.

"Dnes vám môžem oznámiť, že zdá sa, že ak naozaj Slovensko v tomto tempe bude pokračovať, tak to riziko bude niekde na úrovni 100 miliónov eur. To znamená pomerne drastické zníženie toho rizika, považujem to za jeden z kľúčových výsledkov tejto vlády," zdôraznil Ódor. Dosiahnuť sa to podľa neho podarilo oveľa lepším riadením a spoluprácou všetkých zainteresovaných rezortov.

Okrem dočerpávania starých eurofondov sa kabinet podľa premiéra zameral aj na rozbehnutie čerpania tých nových na roky 2021 až 2027. "Začali sme vypisovať aj nové výzvy už z nového programového obdobia, aby sa nestávalo to, že potom nejaká ďalšia vláda v budúcnosti bude musieť túto situáciu riešiť rovnako," podčiarkol Ódor. Pripomenul, že predstavili aj dlhodobý plán pre ďalšie vlády, ako sa dajú eurofondy v budúcnosti čerpať oveľa efektívnejšie.