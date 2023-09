Záchrana Demokratov v poslednej chvíli? Nečakaný spojenec môže zamiešať karty: Bezák ma vo voľbách jasno!

(Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Predčasné voľby nás čakajú už v sobotu a vo výsledkoch, ktoré môžeme očakávať už v nedeľné ráno by mohol prekvapiť nečakaný hráč. Kartou v rukáve pre budúcu zostavu demokratickej koalície by sa mohla stať strana Demokrati bývalého premiéra Eduarda Hegera. Podporu len tri dni pred osudným dňom im vyjadril aj človek, ktorý by mohol zamiešať kartami v boji o konzervatívneho voliča.