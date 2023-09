Pripravte sa na uťahovanie opaskov! Akých riešení sa dočkáme od našich politikov? TAKÉTO nápady by ste rozhodne nečakali

(Zdroj: Getty Images, Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško, Maarty)

archívne video

Smer-SD o konsolidácii verejných financií (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poverená vláda má na štátne financie jasný pohľad. Podľa šéfa rezortu financií Michala Horvátha budeme musieť do konsolidácie verejných zdrojov investovať miliardy. „V roku 2024 by vláda podľa tohto scenára musela nájsť konsolidačné opatrenia v objeme 2,1% HDP, čo sú skoro tri miliardy eur. V ďalšom roku 2025 ešte ďalšie zhruba takmer tri miliardy eur,“ vysvetľuje minister.

Michal Horváth (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Opačný názor na celú konsolidáciu zastávajú strany Smer-SSD a OĽaNO a priatelia. Tie zhodne tvrdia, že kľúčom ku konsolidácií štátnych financií je solidarita bohatých s chudobnými, informuje portál RTVS. „Stále je ešte priestor na to zdaniť bohatých, silných oligarchov, oligopoly, banky. Tam je stále priestor ešte zvýšiť dane,“ tvrdí predseda parlamentného klubu OĽaNO Michal Šipoš.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Schodnú cestu v zdaňovaní vidí aj predseda Smeru-SSD Robert Fico. Podľa neho by sa nemalo zabúdať na zdanenie bánk, ktoré majú podľa jeho slov najväčšie zisky za posledné roky. „Tempo konsolidácie maximálne 0,5% ročne, je to asi 550 miliónov eur. Na to nám stačí zaviesť 50-percentnú daň, pokiaľ ide o zisk bánk,“ myslí si Fico.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Predseda strany Sme rodina Boris Kollár vidí riešenia ťažkej ekonomickej situácie vo vytváraní väčšieho priestoru pre zahraničných investorov. Chcel by tak investovať do podnikateľského prostredia. „Najviac zdrojov sa vám dostane do štátnej pokladne vtedy, keď prinesiete nové investičné príležitosti pre zahraničný kapitál,“ navrhuje Kollár.

Boris Kollár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

K hlasu konsolidácie verejných zdrojov cez štátne investícii sa pripája aj strana Hlas-SD. „Moja predstava je na podporu rozvoja ekonomiky investovať z verejných zdrojov jedno percento HDP každý rok. To je 1,1 miliardy nad rámec bežnej konsolidácie,“ navrhol jej predseda a líder kandidátky, Peter Pellegrini.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Liberáli v tom majú jasno! Pomôže len hospodársky rast, pripája sa aj konzervatívne KDH

Strany SaS a Progresívne Slovensko sú v pohľade na konsolidáciu financií priame. Obe strany vidia riešenie v tom, že novovzniknutá koalícia po voľbách vytvorí priestor a podmienky pre hospodársky rast. „Pre nás je kľúčom naštartovať hospodársky rast. Tým budú rásť aj príjmy, tým budú rásť aj príjmy štátu, reálne mzdy,“ tvrdí predseda progresívcov Michal Šimečka.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Jednoducho urobiť x opatrení na to, aby sme vytvárali novú hodnotu. Z tej novej hodnoty proste môžeme potom riešiť aj deficit aj, samozrejme, všetky ostatné potrebné rezorty,“ myslí si Marián Viskupič zo Sasky.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

K názorovému prúdu zastávajúcemu hospodársky rast sa pridáva aj predseda konzervatívnej KDH Milan Majerský. „V prvom rade ide o rozhýbanie biznis prostredia. O to, aby sme mali čo najlepší a najväčší a najefektívnejší výber daní. Ak toto bude dobré, tak potom môžeme aj rozdávať,“ myslí si o konsolidácii verejných zdrojov.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)