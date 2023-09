Kauza graduje: Čaputová reaguje na Ficove obvinenia, vraj ide o klamstvo! Šéf Smeru-SD hovorí o obžalobe

Zuzana Čaputová, Robert Fico (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Je to iba jedno z ďalších klamstiev Roberta Fica, pre ktoré na neho prezidentka prednedávnom podala žalobu, a potvrdzuje, kam je až schopný zájsť pre mobilizáciu svojich voličov," uviedol riaditeľ odboru komunikácie prezidentskej kancelárie Jozef Matej. Prezidentka sa so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom a následne generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom stretla pre ich napäté vzájomné vzťahy, ktoré v tom čase začali prerastať do otvoreného konfliktu medzi nimi a ich inštitúciami. "Keďže prezidentka zodpovedá za riadny chod ústavných orgánov, považovala za primerané pýtať sa na dôvody, povahu a intenzitu ich sporu," priblížil Matej.

Smer-SD plánuje po voľbách podať návrh na obžalobu prezidentky (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ak by teraz generálny prokurátor tvrdil, že prezidentka chcela ovplyvňovať trestné stíhanie, nemohol by podľa hlavy štátu čakať dva roky. "Musel by konať, inak by sa sám spreneveril funkcii generálneho prokurátora," odkázal Matej. Generálny prokurátor reagoval, že opakovanú snahu prezidentky o výklad skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a debatu o skutkových okolnostiach stíhania bývalého prezidenta Policajného zboru už v počiatku odmietol.

Na svojom vyjadrení trvá

"Preto ani nepovažoval za potrebné na snahu prezidentky SR v danom čase verejne či inak reagovať. Na svojom vyjadrení trvá a nepovažuje za potrebné ho dopĺňať," uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová. Zdôraznila tiež, že na stretnutí sa zúčastnil aj prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera a ten plne potvrdzuje skutočnosti uvedené generálnym prokurátorom.

Predstavitelia Smeru-SD plánujú po parlamentných voľbách podať na prezidentku návrh na obžalobu za porušovanie Ústavy SR. Strana ju kritizuje za stretnutie so Žilinkom z augusta 2021, na ktorom chcela podľa Fica ovplyvňovať prípad stíhania bývalého policajného prezidenta Petra K. Žilinka o stretnutí hovoril na nedávnej tlačovej konferencii. Fico zámer oznámil na sobotnej tlačovej konferencii. Ide podľa neho o dôkaz priameho zasahovania najvyšších predstaviteľov štátu do práce orgánov činných v trestnom konaní v najcitlivejších veciach.