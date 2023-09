Najväčšie bizarnosti kampane: Podivné slogany, falošný spev aj básničky pre dospelých! TOTO sú politici schopní urobiť

Politici sú ochotní urobiť čokoľvek, aj keď nemajú peniaze na marketing. (Zdroj: YouTube/Ovčiansky Tribunál, Facebook/KSS, Dylan Obskuriak, Zomri)

BRATISLAVA - Finále predvolebnej kampane je v plnom prúde a každý z relevantných hráčov robí, čo môže. Toto sa však týka aj mimoparlamentného tábora, ktorý si povedal, že nepôjde cestou marketérov a odborníkov, ale namiesto toho sa spoľahne na svoje skúsenosti s počítačom, fixou či hudobnou kreativitou. Tieto počiny však vyznievajú mimoriadne bizarne až úsmevne a my sme sa preto rozhodli urobiť vám menší sumár toho, čo najšokujúcejšie sa vo finále kampane objavilo.

OĽaNO a priatelia to skúša rýmovačkami

Predstavitelia koalície OĽaNO a priatelia, ako napríklad niekdajší poslanec Tomáš Šudík z Humenného to skúša na voličov rýmovačkami, čo sa na satirickými stránkami stretlo s ohlasom výsmechu. Následne Šudík pod každým kritickým komentárom vysvetľoval, aký zmysel táto rýmovačka mala. "Ten slogan je referenciou na to, že som spolu s ochranármi a kolegami presadil zákon o zákaze držania psov na reťazi. Téme ochrany zvierat sa dlhodobo venujem. Pekný deň všetkým," písalo sa takmer pod každým komentárom na satirickej stránke Zomri.

Keďže rýmovačky mali taký ohlas, kandidát Lukáš Koctúr zo 109. miesta kandidátky si povedal, že rýmovačku okorení aj grafikou.

Kravu do každej domácnosti, hlása Vareha

Obskurnosťou prispel aj kandidát zo strany Princíp a niekdajší kráľ Zemplína Mikuláš Vareha, ktorý si už odsedel svoj trest, a teraz sa opäť uchádza o priazeň občanov. Tým v najnovšom videu svoj program prezentuje aj cez dobytok, s ktorým má skúsenosti. Podľa neho je dôležité, aby kravy boli neoddeliteľnou súčasťou slovenského vidieka, no to, ako to myslí, si už môžete pozrieť v bizarnom videu nižšie, ktorý sa dostal aj na satirické stránky.

Sociálne siete berú útokom, vlastnou grafikou

Potom sú tu zase iné kategórie, ktoré sa ocitli v spektre nečakaných chvíľ či bizarných grafických motívov, ktoré sú navyše prezentované mimoriadne netradične. Či už z ulice, odfotené u monitora laptopu alebo sú ako také napísané fixkou. Žiadnou výnimkou nie je ani moment, kedy sa na jednom plagáte objaví viacero fontov (typov písmen) naraz.

Záver ako hrom a za zvukov hudby

Na záver sme si nechali to najlepšie - videá. Prezentácia niektorých menších strán, ktoré sa ani k piatim percentám nepribližujú, sa v niektorých chvíľach podobá na javiskové predstavenie či menší kabaret spojený s politickou satirou. Veď posúďte sami.