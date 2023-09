V Rimavskej Sobote zasadal pre nelegálnu migráciu krízový štáb: Obce chcú viac vojakov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Mesto Veľký Krtíš)

RIMAVSKÁ SOBOTA - Obce v okolí hraničného priechodu Tachty - Cered žiadajú zvýšenie počtu vojakov dohliadajúcich na situáciu spojenú s nelegálnou migráciou cez slovensko-maďarskú hranicu. V Rimavskej Sobote vo štvrtok v tejto súvislosti zasadal aj krízový štáb za účasti zástupcov samospráv, štátnej správy či polície. Potvrdili to starostovia obcí i Ministerstvo vnútra (MV) SR.

"Predmetom rokovania bola tranzitná migrácia a s ňou spojená situácia v dotknutých prihraničných obciach. Starostovia obcí vzniesli požiadavku na zvýšenie počtov príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR, potrebných na hliadkovanie v prihraničných obciach, aby sa obmedzila nutnosť pohybu tranzitujúcich migrantov v ich centre, čo spôsobuje obavy obyvateľov," priblížil tlačový odbor rezortu vnútra.

Archívne video: Migrácia je bez akýchkoľvek vážnych incidentov

Migrácia je bez akýchkoľvek vážnych incidentov (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Ako priblížil Róbert Bášti, starosta obce Tachty, ktorá sa nachádza pri hraniciach s Maďarskom, viacpočetné skupiny migrantov sa pri obci pohybujú takmer každý deň. Starosta však skonštatoval, že od momentu nasadenia armády sa situácia zlepšila. Vojaci sa podľa jeho slov snažia nelegálnych migrantov sústreďovať mimo centra obce, kde následne čakajú na odvoz. Ľudia, ktorí nelegálne prekročia hranicu, sa však stále pohybujú aj po obci, a to napríklad v okolí obchodu. "Je to nepríjemné, keď idú ráno deti do školy a sedí tam 20 alebo 30 migrantov. Zatiaľ sme však nemali žiadne výtržnosti," dodal Bášti.

Situácia je lepšia

Nasadenie vojakov na južnej hranici v súvislosti s nelegálnou migráciou oceňujú aj susedné obce Studená a Nová Bašta. "Odvtedy, ako sú tam vojaci, tak je u nás situácia lepšia. Pri hranici ich zachytia a k nám sa už nedostanú," povedala starostka Studenej Eva Magová.

Samosprávy v prihraničnej oblasti však žiadajú zvýšenie počtu vojakov, aby sa nelegálni migranti v obciach pohybovali čo najmenej. "Najväčší problém máme s tým, že vysedávajú na autobusových zastávkach či pred obchodmi a obyvatelia prihraničných obcí sa vedeniu obcí sťažujú, že sa boja deti púšťať na autobusy do školy, aj samotní ľudia sa boja chodiť do práce," vysvetlil starosta Hajnáčky a predseda združenia obcí Mikroregión Medveš Ivan Poprocký.

Podľa rezortu vnútra je v súčasnosti do okresu Rimavská Sobota v súvislosti s nelegálnou migráciou pridelených 40 príslušníkov OS SR, ktorí sú rozdelení do nočnej a dennej zmeny. "V uplynulom období evidujeme v obci Tachty znížený počet tranzitujúcich migrantov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím," dodal tlačový odbor MV SR.