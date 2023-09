Segregácia na východe?! Rómske deti nemajú dnes rovnakú šancu mať sa v živote dobre, priznáva Šmilňák z KDH

(Zdroj: Topky.sk/ Ján Zemiar)

VIAC VO VIDEOROZHOVORE TU

Prečo sú rómske deti na východe Slovenska segregované?

Počet škôl na východnom Slovensku, kde sú zastúpené len rómske deti, narastá. Nie je to však segregácia. Segregácia je vedomý proces, ktorý niekto uplatnil, aby naschvál oddelil jednu skupinu detí od druhých. Na východnom Slovensku nastalo, že v pôvodne zmiešaných školách počet rómskych detí narastal. A naopak nerómskych detí klesal. Dostalo sa to do takého kritického štádia, keď rodičia začali konať a presunuli svoje deti do inej školy.

Hovoríte o prípade, keď mimovládna organizácia Poradňa podala žalobu proti Ministerstvu školstva SR a Okresnému úradu v Prešove v januári 2016? V žalobe tvrdili, že na Základnej škole s materskou školou dochádza k segregácii rómskych detí. Najvyšší súd to nedávno potvrdil. Vy tvrdíte, že k segregácii rómskych detí neprišlo?

Ak hovoríme o tomto konkrétnom prípade, tak ide o školu v Starej Ľubovni v oblasti Podsadek. Takýchto škôl sú na východnom Slovensku desiatky. Čo sa stalo? Ako rástol počet rómskych detí v škole, istá skupina detí sa cítila ohrozená. Báli sa bitky, šikany a nákazy nejakou infekčnou chorobou. Rovnako existoval strach, že sa spomalí vzdelávanie. A to do takej miery, že sa ostatné deti nebudú môcť rozvíjať, lebo väčšia pozornosť sa bude venovať deťom, ktoré zaostávajú. Rodičia vyhodnotili, že to nie je vhodné pre ich deti, tak ich presunuli na inú školu. Z môjho pohľadu išlo skôr o útek nerómskych detí.

Rastie počet škôl len s rómskymi deťmi?

Rastie každým dňom. A rastie nám aj problém pre Slovensko. V Bratislave to až tak nevidno, ale na východnom Slovensku a v niektorých častiach Banskobystrického kraja sú okresy, kde 50 percent tvoria rómske deti. Pre mňa to nie je problém, či je rómske alebo nerómske. Dieťa je dieťa a má dostať šancu sa rozvinúť. Nerobíme to dobre.

Nemáte pocit, že rómske osady, rómske rodiny a ich deti sú na úplnom okraji záujmu tejto spoločnosti?

Neviem, či sú na úplnom okraji. Nerobíme to profesionálne. Ako keby sme nevyhodnotili situáciu dobre a zatiaľ sme nenašli nástroje, ktoré by tejto situácii pomohli.

Existovali vôbec nejaké nástroje od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ktoré by zaznamenali nejaké pozitívne výsledky?

Bola tu reťaz nesystémových krokov. Cez rôzne európske projekty sme rozbehli školských asistentov. Boli v školách dva roky. Projekt skončil a oni odišli. Potom nastala medzera jedného roka. A zase prišli nejaké iné projekty. Nemalo to žiaden systém. Každou novou vládou prichádzali nové nápady, keď sa niečo spravilo a nasledovala opäť pauza. Chýba tomu skutočne hlava.

Má rómske dieťa na Slovensku rovnakú šancu v živote mať sa dobre ako ktorékoľvek iné?

Smutné je, čo poviem, ale zatiaľ nemá. Hľadám také prípady a dokonca som jeden taký našiel. Je to môj priateľ - Milan Polhoš. Ide o mladého rómskeho muža, ktorého otec ukončil strednú školu a pracoval ako vojak. Veľmi mu záležalo, aby jeho deti mali vzdelanie. Milan vyštudoval vysokú školu a dnes pracuje v komunitnom centre v rómskej osade. Pomáha ďalším rodinám dostať sa z exekúcií, z problémov. Koučuje deti, pomáha im a povzbudzuje, aby sa dostali ďalej. Sám sa prehrýzol cez problémy a robí všetko, aby jeho rodina žila normálnym životom.

Galéria: Segregácia na východe?! Rómske deti nemajú dnes rovnakú šancu mať sa v živote dobre, priznáva Šmilňák z KDH



Zobraziť galériu (15)

Kto potrebuje pomoc? Rómske rodiny alebo školy?

Je riešením učiť deti v rómštine?

Majú učitelia, ktorí dlhé roky pracujú v škole, záujem a motiváciu posúvať rómske deti dopredu?

Môžu to zmeniť noví učitelia, ktorí rozumejú rómskym deťom a budú v nich vedieť vybudovať motiváciu a zápal pre učenie?

Aké návrhy riešení má KDH v tejto oblasti?

Viac vo videorozhovore

Segregácia na východe?! Rómske deti nemajú dnes rovnakú šancu mať sa v živote dobre, priznáva Šmilňák z KDH (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Advertoriál pripravený v spolupráci s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH).

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00586846

Dodávateľ: Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36029076