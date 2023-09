Podpásová výzva Smeru priamo Pellegriniho voličom: Aspoň odhalili, s kým chcú vládnuť, reaguje líder Hlasu!

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Tak to tu ešte nebolo. Krátko pred voľbami sa snaha získať čo najviac voličov začína čoraz viac vyostrovať. Ba až natoľko, že jedna strana vyzýva voličov strany druhej, ktorú nazýva sesterskou, aby volili ich. Ide pritom o strany Smer a Hlas. Šéf Hlasu Peter Pellegrini si preto myslí, že Robert Fico jasne povedal, s kým plánuje voliť. Skloňuje pritom hnutie Republika.

Stalo sa tak ešte v utorok. Vo videu, ktoré predseda Smeru zverejnil na sociálnej sieti, jasne vyzýva voličov Hlasu, aby volili radšej jeho stranu. "Lepšie bude, ak Smer, aj na úkor Hlasu, získa dominantnejšie postavenie a zostaví stabilnú vládu a s inými politickými hráčmi," uviedol Fico vo videu. Nabáda tak potenciálnych voličov strany Petra Pellegriniho k tomu, aby volili Smer. Išlo tak o reakciu na nedeľnú diskusiu Na telo televízie Markíza, kde Peter Pellegrini priamo nevylúčil spojenie s Progresívnym Slovenskom.

Archívne VIDEO Erik Tomáš v rozhovore zareagoval na Ficov štipľavý status, a tiež prezradil postoj k progresívcom

Erik Tomáš v rozhovore zareagoval na Ficov štipľavý status, a tiež prezradil postoj k progresívcom (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Voľte nás na úkor Hlasu!

Reakcia lídra Hlasu na seba nenechala dlho čakať. Pellegrini poukázal na to, že Fico vo videu stranu Hlas nazýva sesterskou, no napriek tomu sa rozhodli pre takýto podpásový ťah. "Na túto dvojtvárnosť sme si u Roberta Fica už zvykli. Hoci jej naozaj vôbec nerozumieme. Dôležitejšie je ale niečo iné - Robert Fico nám prvýkrát povedal, s kým chce na Slovensku vládnuť," upozorňuje Pellegrini. Otvorene sa pritom bývalého premiéra pýta, kto sú tí politickí hráči, s ktorými by zostavili stabilnú vládu na úkor Hlasu.

Ako si Smer predstavuje budúcnosť Slovenska

"Hovoríš o hnutí Republika, ktoré ide organizovať referendum za vystúpenie Slovenska z NATO? O Republike, s ktorou všetky normálne strany spoluprácu odmietli? Pýtam sa preto, lebo okrem SNS ti tam žiaden iný politický hráč, okrem Hlasu, neostal," poukázal líder Hlasu. A to z dôvodu, že všetky ostatné strany z prípadnej spolupráce vylúčili. Pripomenul tri podmienky, ktoré má na vstup do prípadnej koalície či rokovaní o vláde. Dodal, že majú aj štvrtú podmienku, ktorou je, že nesmie byť v žiadnom prípade nijak ohrozené členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO.

Podľa jeho slov však ohrozené bude, ak bude Smer po voľbách priamo spolupracovať s Republikou. Spomenul si na rok 2015, kedy si Kotlebovci na banskobystrickej župe pod vedením Mariana Kotlebu vyvesili na Deň osláv SNP čierne zástavy. "Chceme po voľbách vidieť tieto zástavy na Úrade vlády? Robert, vládou s fašistami sa ani nestraší, ani nevyhráža. Hlas, ani ja osobne sa na takejto vláde nikdy nebudeme podieľať. Ale vďaka za informáciu, ako si Smer predstavuje slovenskú budúcnosť," uzavrel.

