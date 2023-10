Depresia i úzkosti: Problémy s emóciami, koncentráciou či správaním u školákov narastajú

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Problémy súvisiace s emóciami, koncentráciou a správaním u školákov za posledné štyri roky narástli. Dvadsaťjeden až 22 percent starších dievčat je ohrozených depresiou, tretina zase čelí miernej až silnej úzkosti. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022. Národná správa prezentuje hlavné zistenia týkajúce sa zdravia a so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov.