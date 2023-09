PRVÝ ROZHOVOR zo súkromia predsedu PS: Aký je Michal Šimečka otec a pri čom relaxuje? TOTO všetko prezradila jeho partnerka

Soňa Ferienčíková s partnerom Michalom Šimečkom.

BRATISLAVA - Je úspešnou tanečníčkou, performerkou a choreografkou. So svojím partnerom, predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom, vychovávajú trojročnú dcérku Táňu. Celý život plánovala, ale príchodom dieťaťa si uvedomila, že sa to úplne nedá. Materstvo doplnilo jej osobnosť. Michala Šimečku Slovensko pozná len z televíznych vystúpení. Aký v skutočnosti je? Aké sú jeho klady a čo jej na ňom občas prekáža? Viac v otvorenom rozhovore s charizmatickou Soňou Ferienčíkovou.

Kde ste sa spoznali s Michalom Šimečkom?

Bola to láska na prvý pohľad. Obaja sme žili v tom čase v zahraničí a obaja sme mali okno nezadanosti. Prišli sme nakrátko na Slovensko a naši najlepší kamaráti, ktorí sú zároveň manželia, nás pozvali na zdanlivo náhodne stretnutie, na ktoré sme sa obaja chytili. O tri dni sme sa na Silvestra dali dokopy. A o šesť týždňov sme už spolu bývali.

Tomu sa hovorí rýchlovka.

(Smiech) Áno, oboch nás to zastihlo v rovnakej životnej fáze. Vedeli sme, čo hľadáme a aké sú naše priority. Bol to skutočný vzťah pre život.

Vzťah Soni a Michala bola vraj láska na prvý pohľad. (Zdroj: Teo Grecky)

Obaja ste vyťažení. Narodila sa vám dcéra, adoptovali ste si psíka. Do toho prišla kampaň. Nezostal vám čas na svadbu, keďže žijete v spoločnej domácnosti „len“ ako partneri?

Aj v tomto sme sa zhodli. Nebola to pre nás doposiaľ priorita posunúť vzťah, ako sa hovorí papierovo. Som presvedčená, že máme krásny láskyplný vzťah, ktorý nás oboch napĺňa. Nevylučujem, že k tomu jedného dňa príde.

Keď vás vo volebnú noc požiada o ruku, nebudete sa brániť?

Nepoviem mu nie. (Smiech)

Aký je Michal Šimečka v súkromí? Pomáha vám v domácnosti? Je to praktický človek?

Mužskosť nevidím v manuálnej práci. Skôr v spoľahlivosti, pracovitosti, rozumnosti. Tieto všetky vlastnosti Michal má. Keď ho požiadam o pomoc, tak ju dostanem. Nie je to typ kutila a majstra konštruktéra. Aj keď musím povedať, že keď sme sa sťahovali do prvého bytu v Prahe, s mojím bratom zmontovali úspešne skrinky z IKEA (smiech). Žiadna práca Mišovi nie je cudzia. V domácnosti máme rozdelené povinnosti. V predvolebnom čase musí byť každému jasné, že keď má také množstvo práce, nemôže byť domácnosť rozdelená na polovicu. Zároveň boli obdobia, keď ja som mala viac práce a väčšiu zodpovednosť prevzal on. V dnešnom svete nemôžeme mať všetci všetko. Dokonalú kariéru, dokonalú domácnosť a dokonale vychované dieťa. Pre mňa je podstatné naše dieťa a aby sme boli obaja spokojní. A keď nebudem mať niekedy v byte poutieraný prach, tak sa nič nestane. Učím sa k životu pristupovať s väčšou ľahkosťou.

Láskyplný vzťah Michala a Soni dopĺňa ich dcéra Táňa. (Zdroj: Teo Grecky)

Čím vás naposledy prekvapil?

Nedávno som s dcérkou a maminou bola na dovolenke. Písala som si predtým zoznam vecí, ktoré nesmiem zabudnúť. Na druhý deň som sa k nemu vrátila a Michal tam úplne nenápadne napísal, že nemám zabudnúť na neho celý čas myslieť, posielať fotky a nemám sa hádať s maminou. Veľmi ma to potešilo.

Vyzerá to na romantické gesto. Je romantik?

Je romantik vo vnímaní spoločnosti. Verí, že ľudia sú dobrí. No doma romantik skôr nie je. Toto gesto ma od neho veľmi milo prekvapilo a dodnes vo mne rezonuje.

Môžete prezradiť aj nejakú negatívnu vlastnosť?

Nikto z nás nie je dokonalý. Ani on nie je. Pre mňa prirodzene dokonalý je. Je nesmierne pokojný človek, skôr ja som taká nepokojnejšia. Preto sa veľmi dobre dopĺňame. Môžem na neho prezradiť, že veľmi rád, keď chce vypnúť, hrá playstation.

Michal s dcérkou Táňou. (Zdroj: Teo Grecky)

Ako sa vám zmenil život, odkedy je váš muž predsedom Progresívneho Slovenska a začala aj predvolebná kampaň?

Rozdelila by som to. Keď sa stal predsedom Progresívneho Slovenska, zásadnú zmenu som nevidela, pretože Progresívnym Slovenskom žijeme spoločne. Obaja sme zakladajúci členovia a oboch nás to spája. Kvôli tomu sme sa vrátili späť z Prahy do Bratislavy. Od začiatku sme to prežívali spolu. A dokázali sa na to adaptovať.

Podporili ste ho v rozhodnutí uchádzať sa o post predsedu PS?

Áno. Bolo to plne s mojou podporou. Prípravu sme nepodcenili. V pokoji pri víne sme si to obrátili zo všetkých strán. Zvažovali sme, čo to znamená pre rodinu, pre neho a pre nás spoločne.

Bolo to s odstupom času dobré rozhodnutie?

Bolo to poctivé rozhodnutie. Vážnosť postu a čo z neho vyplýva nám bola jasná od začiatku, preto sme sa o tom rozprávali dlhšie. Nedá sa k takémuto rozhodnutiu dospieť zo dňa na deň. Je to veľká vec nielen pre nás, ale má to veľký dopad aj na spoločnosť.

Michal Šimečka je spoľahlivým a pracovitým partnerom, ako o ňom prezrádza jeho partnerka. (Zdroj: Teo Grecky)

Dá sa váš rodinný a partnerský život rozdeliť pred začatím kampane a po jej spustení?

Nevidím zásadný rozdiel. Hlavne si uvedomujem, že to najdôležitejšie nás čaká po kampani. To je ako s príchodom dieťaťa do rodiny. Veľa mamín sa sústreďuje a premýšľa, ako zvládne pôrod, ale málokto z budúcich rodičov sa sústreďuje na to, čo bude potom. A to je to dôležitejšie.. Nebudem sa ale tváriť, že spoločného času je rovnako. Hlavne posledné dva mesiace vidíme Miša menej a je vyčerpanejší, čo je normálne. Musím zároveň povedať, že je veľmi dobrý v časovom manažmente. Je veľmi efektívny. Kým ja jeden mail píšem hodinu, on ho píše dve minúty. Aj vďaka tomu si vie na nás vytvoriť časové okno i počas dňa a tráviť s nami spoločný čas, aj keď je ho menej. Stále sa nám darí ho zmanažovať tak, aby bol kvalitne strávený.

Ste jeho kritikom, keď vystupuje v televízii? Radíte mu?

Asi by som to nenazvala kritikom. Som jeho podporovateľkou. Som človek, ktorý ma úprimný záujem o jeho prácu. Snažím sa byť prítomná tým, že si pozriem reláciu, v ktorej vystupuje. Ešte viac ma baví byť s Mišom na živých podujatiach, v priamom kontakte s ľuďmi. To som robila aj počas európskej kampane, a robím to aj teraz. V tomto sa spájajú naše povolania. Je to o priamom kontakte s ľuďmi, o počúvaní ich potrieb, názorov a problémov.

Aká je vaša profesia?

Som tanečnica, performerka. Tvorím diela, v ktorých zároveň aj hrám. A to väčšinou v zahraničí, ale samozrejme aj na Slovensku. Som aktívna umelkyňa v slobodnom povolaní.

Bolo náročne pre mladú talentovanú ženu odísť na materskú dovolenku, zvládať úlohu matky a popritom si budovať kariéru?

Ako náročné vnímam prechod do materstva. Každá mamina vám povie, že je to niečo úplne iné. Som typ človeka, ktorý veľmi rád plánuje. S dieťatkom som si uvedomila, že sa to úplne nedá. Beriem to však pozitívne. Materstvo doplnilo moju osobnosť. Ukázalo mi niečo, čo som dovtedy nepoznala.

Ako ste skĺbili úlohu maminy s kariérou?

Tým, že sa s Mišom podporujeme navzájom, skutočne mám od neho veľmi veľkú podporu. Po štyroch mesiacoch som aj vďaka Mišovi začala postupne pracovať. Keď mala Táňa osem mesiacov, spoločne sme boli na rezidencii v Košiciach, kde on prevzal absolútnu starostlivosť o dcéru. Prezliekal ju, prebaľoval, kŕmil, uspával... Bol mi obrovskou pomocou. Vďaka partnerovi a rodine sa mi darilo a darí pokračovať v kariére.

Keď vidíte útoky na svojho muža, cítite bezmocnosť?

Každého sa dotýka, keď sa útočí na jeho blízkych. Snažím sa na to pozerať tak, že za každým jedným útokom vidím človeka. Dobrého človeka, ktorý je asi v tej chvíli unavený, frustrovaný, smutný a nahnevaný. A toto je jeho spôsob ventilu. Tým nechcem povedať, že takýto typ ventilu by som schvaľovala. Som presvedčená, že potrebujeme veľmi kultivovať verejný priestor. Zmeniť to môžeme práve 30. septembra. Zároveň vám musím povedať, že sa necítim bezmocná. Mám pocit, že Mišova robota a poslanie PS môže Slovensko posunúť, že každý tento frustrovaný človek sa môže mať lepšie. Jeho dieťa môže mať lepšie a kvalitnejšie vzdelanie a jeho rodičia môžu mať dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť. Mám vieru v projekt PS.

Michal Šimečka s partnerkou Soňou Ferienčíkovou. (Zdroj: Teo Grecky)

Kde ste zažili najviac slovných útokov? Bolo to mimo Bratislavy?

Nevnímam to regionálne. Napríklad v európskej kampani sme sa dostali do takých častí Slovenska, kde som nikdy nebola a stretla som krásnych a otvorených ľudí.

Ste pripravená, že keď bude PS súčasťou vlády a váš partner premiérom, bude ešte menej času tráviť doma?

V tejto chvíli nie je dôležité, v akej funkcií môj partner bude. Mám absolútnu vieru v to, že akokoľvek to dopadne, bude pokračovať vo svojom poslaní a bude sa snažiť veci zlepšiť. O funkciách sa doma nebavíme. Môže nastať situácia, že bude menej spoločného času a na to sme sa snažili dopredu pripraviť. V aktuálnom čase sa ukáže, ako to budeme zvládať.

Aké sú vaše sny? Chcete veľkú rodinu?

Mne by úplne stačilo, keby to bolo tak, ako je to teraz. To znamená fungujúci vzťah a zdravé, krásne dieťa. Neoddeliteľnou súčasťou nás oboch je naša práca. Rada by som v nej pokračovala, lebo ma napĺňa. A bola by som rada, keby aj môj partner mohol pokračovať v tom, čo ho napĺňa a dáva mu zmysel.

Chceli by ste ďalšie deti?

V tejto chvíli to neriešime. Sme otvorení všetkému, pokiaľ to bude spoločné rozhodnutie oboch.

