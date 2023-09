Ak pri ukrajinskom obilí nebude dohoda na európskej úrovni, Slovensko zareaguje, odkazuje premiér Ódor

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Dočasný zákaz ukrajinského dovozu obilia a ďalších farmárskych produktov do piatich susedných členských štátov Európskej únie (EÚ) vrátane Slovenska platí do 15. septembra. Ak nedôjde k riešeniu dovozu ukrajinského obilia na európskej úrovni, SR je pripravená urobiť potrebné kroky a zareagovať tak na túto situáciu. Po stredajšom rokovaní to uviedol premiér Ľudovít Ódor.