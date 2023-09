Dzurindovo stretnutie so Šimečkom na FOTO obletelo Slovensko: Expremiér náhle prezradil, o čom sa bavili!

Dzurinda povedal, o čom bolo stretnutie v hoteli Falkensteiner v Bratislave. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Tip čitateľa)

Dzurinda toto tajomstvo odhalil v relácii Na Telo Plus pre TV Markíza. Stretnutie so Šimečkom odhalil náhodný fotograf ešte minulý týždeň v bratislavskom v hoteli Falkensteiner. Samotné Progresívne Slovensko vydalo len stručné a všeobecné stanovisko o tom, že Šimečka sa s pánom Dzurindom rozprával aj na politickú nôtu, no samotný "Miki" odhalil čosi viac.

Do úvahy prichádzalo aj vzdanie sa v prospech PS

Viacerí, vrátane moderátora Michala Kovačiča v relácii, pracovali s možnou hypotézou, či sa pán Dzurinda nechystá vzdať boja v prospech PS, a práve na tomto stretnutí sa mohli o tejto téme rozprávať. Bývalý predseda vlády najskôr zahováral a zvyšoval hlas. "Pán Kovačič, ja som nikdy nesľúbil, že sa vzdám. Ja idem v Košiciach zabehnúť tridsiaty maratón, som štyridsiaty siedmy a som ani jeden nevzdal. A trápil som sa ako blázon. Toto nie je stav vzdávať sa. Chcem mu pomôcť! Čo to nechápete?! To s kým chcú urobiť? S kým chcú bojovať proti ficovcom? Však to je úplne jasné!" povedal o stretnutí so Šimečkom Dzurinda, pričom viackrát zopakoval, že vraj 25,9 percent voličov údajne nevie koho bude voliť, ale voliť napriek tomu chcú.

Nakoniec však už nemohol neodpovedať na otázku, a tak sa v relácii vyznal. "To bol obed, v polovici ktorého sa ma pán Šimečka veľmi inteligentným spôsobom opýtal či nezvažujem aj takéto alternatívy (vzdanie sa volieb, pozn.red.) a ja som mu veľmi civilizovaným spôsobom povedal, že to je absolútne absurdná idea a veľmi dobre sme si porozumeli a porozprávali sa," uzavrel Dzurinda.