TÝMTO zbytočným potvrdeniam by malo už čoskoro odzvoniť: Menšia záťaž pre lekárov aj ušetrené peniaze!

BRATISLAVA - Od 1. novembra tohto roka by sa mala zrušiť povinnosť pre rodičov preukazovať sa potvrdením od pediatra o zdravotnej spôsobilosti ich detí napríklad pred nástupom do školy v prírode, na plavecký výcvik, na lyžiarsky výcvik či do tábora. Navrhuje to rezort zdravotníctva. Vybavovanie týchto potvrdení vníma ako zbytočnú záťaž tak pre pediatrov, ako aj pre rodičov.