Situácia s pediatrami je viac ako kritická: Palkovič zvoláva krízové rokovania, kritika poslancov

Michal Palkovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Situácia s pediatrami je kritická, tvrdí Michal Palkovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Musíme si zhodnotiť, že máme veľmi kritickú situáciu. Máme tu výpovede pediatrov. Časť Slovenska už ide na rozpisy, do konca roka budeme musieť rušiť pohotovosti, keďže sa vyčerpajú hodiny nadčasov, ktoré niektorí lekári v rámci pohotovosti absolvujú. Hrozí, že systém skolabuje," vyhlásil Palkovič.

Michal Palkovič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na krízovom stretnutí plánuje rezort zdravotníctva rokovať o riešeniach s hlavnými odborníkmi, zástupcami nemocničného aj ambulantného sektora. Hľadať chcú také riešenia, aby sa vyhli opakovaniu situácie z konca minulého roka, keď pri rokovaní s lekármi vypršali všetky možné alternatívy riešenia. Hovoriť majú o tom, aké kroky navrhujú v tejto situácii odborníci.

Minister podotkol, že ak by mali k dispozícii alternatívne riešenia, už by ich realizovali. Pripomenul, že niektoré stabilizačné opatrenia aplikovali už v lete, ďalšie si vyžadujú aj zákony a ich zmenu. Na to už veľa priestoru vzhľadom na rétoriku niektorých poslancov nevidí. Dodal, že je tu však vidina zloženia nového parlamentu po septembrových voľbách. Po nich by sa podľa neho možno dalo predložiť návrhy na rokovanie nového parlamentu.

Demokrati kritizujú SaS za postoj k schôdzi o pediatroch

Poslanci Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Demokrati kritizujú poslancov za SaS, že sa pri otvorení mimoriadnej schôdze k pediatrom neprezentovali. Považujú to za politickú frašku. Demokrati tvrdia, že v parlamente bol dostatok poslancov, aby sa dali schváliť potrebné zákony, ktoré navrhla vláda.

Tlačová konferencia strany Demokrati po mimoriadnej schôdzi (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Mohli sme vyriešiť situáciu, SaS si povedala, že to podporiť nejde, nerozumieme tomu prístupu," povedal na brífingu člen Demokratov a poslanec Juraj Šeliga. Skupina poslancov podporila aj iniciovanie rokovania o zákone o pobyte cudzincov. Ak bude potrebné, dodajú svoje podpisy k zvolaniu takejto schôdze opäť.

Riešenie k pediatrom by mal schváliť až nový parlament, tvrdí SaS

Strana SaS považuje rokovanie o legislatíve k pediatrom v súčasnom zložení parlamentu za nebezpečné. Navrhuje, aby vláda pripravila komplexné riešenie, ktoré schváli nový parlament po voľbách. SaS tvrdí, že viaceré strany dopredu avizovali, že v predloženej forme návrh s vyššími poplatkami nepodporia a plánujú viaceré pozmeňujúce návrhy. "Namiesto systémových riešení sme svedkami absolútneho chaosu a predvádzania sa v populizme. Navyše účinnosť zákona je až od januára 2024 a aj preto sme premiéra Ódora žiadali, aby tento návrh prerokoval až nový parlament," uviedla poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS).

SaS v tejto súvislosti pripomenula stanovisko Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá v prípade prijatia takto predkladaných zmien varuje pred kolapsom poskytovania detskej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. "Najlepšie, čo môže úradnícka vláda v tejto situácii spraviť, je návrh stiahnuť a pripraviť komplexné riešenie, ktoré prijme nové zloženie parlamentu na prvej schôdzi," doplnila Bittó Cigániková.