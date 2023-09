SASKA odmieta dlhočizné brožúry s programom: Veľká volebná novinka, pomohla im legenda! Koľko za to hviezdy dostali?

SASKári siahli po hereckej legende Jozefovi Vajdovi. (Zdroj: Facebook/Sloboda a Solidarita, TASR/Pavol Zachar)

"Aj politické strany musia mať návod, ako chcú riadiť krajinu, a ak ho nemajú, skončí krajina v chaose, o čom sme sa mohli aktuálne presvedčiť. No a ideálne (a extrémne dôležité pre krajinu) je, ak sa voliči s týmto návodom, teda predvolebným programom, oboznámia. Kto chce doprava (SaS), kto chce doľava (všetci ostatní), kto vie, ako svoje sľuby realizovať a kto nevie," reaguje strana v najnovšom predvolebnom pláne.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Nechce sa vám čítať? Pokojne si to vypočujte, reagujú SASkári

A práve v tomto bode SASKA zásadne otočila a rozhodla sa reagovať na aktuálne mediálne potreby publika, ktoré je prakticky denne zavesené na rôznych nemenovaných strímovacích službách. Okrem pesničiek sa na nich totiž nachádzajú aj podcasty, čo je hovorené slovo, ktoré sa venuje prakticky akejkoľvek téme. Tou témou môže podľa SASKY pokojne byť aj predvolebný program, a to presne aj spravili.

(Zdroj: Gettyimages.com)

O hovorené slovo sa postarali známe hlasy, SASKA priznala aj to, koľko im za to dala

A keďže ide o novinku na slovenskom volebnom trhu, nešli do toho len tak zhurta, ale na takúto prácičku si najali doslova legendu. Herca činohry Slovenského národného divadla Jozefa Vajdu a jeho hereckú kolegyňu, ktorú mnohí poznajú aj z dabingu, Andrea Karnasovú. "Preto sme si položili otázku, čo vieme urobiť, aby náš program čítalo viac ľudí. Zistili sme, že dokopy nič. Prchal ale vyhútal, že ak ľudia program nečítajú, budú ho možno počúvať. Oslovili sme teda skutočných profíkov v dabingu – Jozefa Vajdu a Zuzanu Karnasovú – a dohodli sa s nimi na primeranom honorári (2500 € každý) , za ktorý nám počas niekoľkých dní v štúdiu narozprávali program," napísala strana o najnovšom počine.

Neváhal som ani na sekundu, priznal Vajda

Vajda je dokonca taký presvedčený volič SASKY, že sa s partiou politikou pokojne postavil pri predstavovaní podcastu pred kameru a hovoril o tom, prečo sa na takúto úlohu s chuťou odhodlal. "V živote človeka sú chvíle a momenty, kedy by nemal a nechce strkať hlavu do piesku. Takou chvíľou sú pre mňa vždy voľby. Keď ma pán Sulík oslovil s touto podcastovou ponukou, tak som nezaváhal ani na jednu sekundu," priznal Vajda.

Vajda má päť dôvodov, prečo sa na tento projekt dal nahovoriť

"A to preto, lebo si o tom programe osobne myslím, že je najlepšie vyhodnotený, čo hovoria aj odborníci. Po druhé, so SASKOU sympatizujem už tri volebné obdobia. Po tretie pre to, lebo ich považujem za absolútnych profesionálov a odborníkov. Profesionalitu a odbornosť milujem. Po štvrté preto, že sú jedinou pravicovou stranou v týchto voľbách. Po piate preto, že sú zárukou demokracie a o to podľa mňa dnes ide," povedal Vajda s tým, že si bez SASKY nevie predstaviť parlament a nové zloženie vlády. "Jednoducho si za tým stojím. Je to moje osobné rozhodnutie a som rád," odôvodnil svoj vstup do projektu herec Vajda.

(Zdroj: Facebook/Sloboda a Solidarita)

Kľúčový podcast pre Slovensko

Podcast nesie názov "Kľúčový podcast pre Slovensko" a v štrnástich asi 20-minútových častiach sa venuje komplexne témam od zdravotníctva, cez školstvo, dopravu kultúru až po finančno-ekonomickú časť, na ktorú si SASKA v aktuálnej kampani tak potrpí. Okrem služby Spotify možno podcast počúvať na Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud a ďalších.

(Zdroj: repro Spotify)