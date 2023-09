Bolo zastavenie trestného stíhania Kodadu predčasné? ESĽP by jeho výhody vyhodnotil ako neprimerané, myslí si Pirošíková

(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA - Kajúcnik Marek Kodada, ktorý figuruje v kauze Dobytkár, má pozastavené trestné stíhanie. Bývalá zástupkyňa Slovenskej republiky pred ESĽP Marica Pirošíková si myslí, že prokurátor sa so zastavením jeho trestného stíhania uponáhľal.

Ako informuje agentúra SITA Európsky súd pre ľudské práva by podľa Pirošíkovej takýto benefit určite vyhodnotil ako neprimeraný, nakoľko orgány činné v trestnom konaní dôsledne a komplexne nepreverili všetky podozrenia o kajúcnikovej potenciálnej trestnej činnosti. Tá ďalej kritizuje selektívny prístup OČTK, kedy sa kajúcnik síce k jednej trestnej činnosti priznáva, no inú odhaľovať nepomáha.

Podľa Pirošíkovej sa tak "posilňujú argumenty o zištnosti výpovede kajúcnika v jeho hlavnej kauze. Chyba prokurátora by bola o to závažnejšia, keby kajúcnik zamlčiaval rozsiahlejšiu organizovanú trestnú činnosť, než ku ktorej sa sám priznáva. Vtedy trestný poriadok zastaviť trestné stíhanie obvineného nedovoľuje."

Predražený tender

Marek Kodada je kľúčovým svedkomv korupčnej kauze na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Usvedčuje z korupčie finančníka Martina Kvietika, ale aj nitrianskeho oligarchu Norberta Bödöra. Marek Kodada bol významným štátnym úradníkom na agrorezote v čase, keď vládlo HZDS. Bývalá ministerka pôdohospodárstva Zdenka Kramplová sa o ňom verejne vyjadrila ako o Mečiarovom človeku, ktorý delí peniaze.

Marek Kodada (Zdroj: TASR - Ján Krošlák)

Už v roku 2008 sa riešil predražený a netransparentný tender na harmonizáciu informačných systémov medzi ministerstvom a PPA za 30 miliónov eur, pre ktorý sa zo svojej funkcie musela exministerka Kramplová porúčať. Kodadu vtedy novinári odfotili v penzióne agropodnikateľa Stanislava Becíka, ktorý bol neskôr poradcom Roberta Fica a s Kramplovej predchodcom Miroslavom Jureňom. Rovnako tam bol aj šéf sekcie informatiky na ministerte Pavol Kopačka. Podľa agentúry SITA informačný systém mala dodať spoločnosť Columbex, za ktorou stáli vplyvní podnikatelia Alexej Beljajev, Michal Lazar a Peter Lukeš.

Kritika OČTK

Agentúra SITA sa na tender z čias HZDS pýtala aj Špeciálnej prokuratúry, tá im však neprezradila, či sa prookurátor svedka Kodadu na túto kauzu pýtal. Hovorkyňa Špeciálnej prokuratúry neuviedla ani to, kedy a do akej miery pomohol Kodada v tejto veci odhaliť potenciálnu trestnú činnosť. Prokurátor však v uznesení o zastavení trestného stíhania uviedol, že na svedkovi nezistil žiadne negatívne javy.

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko vypovedal v kauze Dobytkár na ŠTS v Banskej Bystrici (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Pirošíková takýto prístup skritizovala a hovorila o selektívnej spravodlivosti. "ESĽP by si určite takúto situáciu všimol a vyhodnotil by ju ako neprimeranú výhodu pre tzv. spolupracujúceho obvineného, ktorá vyvoláva pochybnosti o spravodlivosti konania proti obvinenému,“ povedala pre portál NášVidiek, ktorý patrí agentúre SITA. Ako príklad uviedla aj rozhodnutie ESĽP vo veci Erika Adamča z júna 2023. Ten zistil, že slovenské súdy nevenovali individuálnu pozornosť rozsahu a výhodám, ktoré boli poskytnuté spolupracujúcim svedkom. "ESĽP tiež poznamenal, že sa nezdá, že by slovenské právo obsahovalo ustanovenia týkajúce sa udeľovania imunity a že takéto dohody boli uzavreté mimo súdnej kontroly,“ doplnila Pirošíková.