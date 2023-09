Rodinkárstvo tesne pred voľbami? Minister tlačil do lukratívnej pozície svojho človeka: Narazil

Pavol Lančarič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Štátny podnik Železnice SR už nejaký čas hľadajú nového generálneho riaditeľa, ktorý by mal nahradiť odchádzajúceho Miloslava Havrilu. Nový minister dopravy úradníckej vlády Pavol Lančarič chcel na tento post pred pár týždňami pretlačiť svojho človeka, ktorého Správna rada ŽSR odmietla. Lančaričov nominant sa nevzdáva a opätovne sa prihlásil do výberového konania. Kauza vyvoláva viaceré otázky, keďže informácie, ktoré máme k dispozícii, poukazujú na rodinné prepojenia a konflikt záujmov ministra Lančariča.

Šéf rezortu dopravy úradníckej vlády Pavol Lančarič po avizovanom odchode generálneho riaditeľa Železníc SR chcel toto miesto obsadiť svojim nominantom Radoslavom Štefánkom. Túto informáciu nám potvrdilo aj ministerstvo dopravy. „Minister navrhoval pána Štefáneka na post generálneho riaditeľa ŽSR. Dôvody odmietnutia jeho nominácie ministerstvo nepozná,“ reagoval hovorca rezortu dopravy Martin Petro.

Podľa informácií, ktoré sme dostali do redakcie topky.sk Správna rada ŽSR Radoslava Štefánka odmietla pre možný konflikt záujmov a rodinné prepojenia na ministra Lančariča. Súčasný šéf rezortu, podľa oficiálnych informácií z OR SR, totiž pôsobil ako konateľ v spoločnosti Panorama Investment, s.r.o. spolu s Romanom Götzlom. Dnes v spoločnosti miesto ministra figuruje jeho manželka Sylvia. „Pán minister s pánom Götzlom sú vzdialená rodina,“ priznal pre topky.sk rezort dopravy.

Pár týždňov pred vymenovaním úradníckej vlády Roman Götzl vstúpil do spoločnosti Railcon s.r.o. 5.4.2023 spolu s manželkou ministrovho nominanta do čela železníc Michaelou Štefánekovou. Spoločnosť podniká v oblasti dopravy a stavebných činností.

Obaja menovaní spoločnosť opustili po troch mesiacoch 21.7.2023. Malo to byť krátko po tom, čo Správna rada ŽSR odmietla Radoslava Štefáneka na post generálneho riaditeľa železníc pre možný konflikt záujmov. „Touto informáciou som disponoval. Predpokladám, že aj ostatní členovia Správnej rady ŽSR. To, či to súviselo s odmietnutím nominácie neviem komentovať. Členovia o nominácií hlasovali bez diskusie k osobe kandidáta,“ reagoval šéf Správnej rady Ladislav Bariak.

O vhodnom kandidátovi rozhodne výberová komisia

Po tom, čo minister si svojho nominanta na čele železníc nepresadil, Správna rada ŽSR sa rozhodla pre transparentné výberové konanie. Aj keď to zákon o železniciach nevyžaduje. „Išlo hlavne o možnosť výberu najvhodnejšieho kandidáta, z tých, ktorí by mali záujem túto funkciu vykonávať, spĺňali predpoklady a požiadavky. A boli dostatočne zdatní na výkon funkcie,“ vysvetlil Bariak. Zároveň potvrdil, že ministrov nominant sa opätovne prihlásil do výberového konania. Spolu s ním sa do súťaže prihlásili ďalší traja uchádzači. „Kandidáta bude vyberať výberová komisia a na vymenovanie ho musí navrhnúť Správna rada železníc. Verím, že všetci členovia výberovej komisie ako aj Správnej rady zvážia všetky známe skutočnosti,“ dodal Bariak.

Pre informáciu výberová komisia, ktorá bude najbližšie dni vyberať nového šéfa železníc má päť členov. Z toho traja sú nominantami Správnej rady ŠR a dvaja budú dosadení priamo ministrom Lančaričom.

Ministerstvo sa k prebiehajúcemu výberovému konaniu nechce vyjadrovať s argumentom, aby neovplyvnili jeho priebeh, keďže „je to výlučne v kompetencií Správnej rady ŽSR“. Minister Lančarič priznáva, že s Romanom Götzlom (ktorý podnikal s manželkou jeho nominanta) sú vzdialená rodina, ale „s pánom Štefánekom minister obchodné prepojenie nemá a nikdy nemal, preto odmietame akékoľvek náznaky, že by mohlo ísť o konflikt záujmov“.