Voliči zo zahraničia si nemajú nechávať zasielanie na poslednú chvíľu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

BRATISLAVA - Voliči zo zahraničia by si nemali nechávať na poslednú chvíľu odoslanie obálky s hlasovacím lístkom. Vyzýva ich na to Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré upozorňuje na dlhšie doručovacie lehoty z niektorých vzdialenejších štátov. Pošta zo zahraničia musí byť doručená na MV najneskôr 29. septembra do 12.00 h.