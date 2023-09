Podľa Gröhlinga by mala byť na učebnice vyčlenená jednotná sumu: Išlo by o pevné percento z HDP

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Exminister školstva a poslanec za SaS Branislav Gröhling navrhuje vyčleniť jednotnú sumu na učebnice. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že táto suma by mohla byť stanovená ako pevný percentuálny podiel z HDP. Na učebnice by podľa neho ročne mohlo ísť 0,03 percenta HDP.