Mesto Šaľa zvýši svoj kontokorentný úver o 700-tisíc eur: Má to dôvod

Radnica chce pôžičkou preklenúť obdobie, kým mesto dostane peniaze z európskych fondov, z ktorých financuje celý zámer revitalizácie a modernizácie predstaničného priestoru. Súčasťou rozsiahleho projektu je celkové riešenie územia, do ktorého sa má premiestniť autobusová stanica, vybudujú sa tu desiatky nových parkovacích miest a ďalšia infraštruktúra. Predstaničný priestor je najväčšou investíciou mesta financovanou z fondov Európskej únie v hodnote takmer šesť miliónov eur.

Už je preinvestovaných približne 2,5 milióna eur

Podľa slov primátora Jozefa Belického je už preinvestovaných približne 2,5 milióna eur. "Ak sa nechceme vystaviť riziku, že by sa práce pozastavili čo i len na týždeň, musíme sa pohnúť. Do konca roka musí byť dielo dokončené, ale aj finančne uzavreté. Vzhľadom na to, ako sa vyvíjajú veci, do dvoch mesiacov sme schopní túto situáciu zvládnuť. Do konca roka to musí byť uzavreté a vyrovnaný aj kontokorentný úver," vysvetlil primátor.

Ako pripomenul, pred časom mesto dokázalo tvoriť dostatočnú rezervu, aby podobné situácie dokázalo dočasne riešiť aj z vlastných financií. "V časoch finančnej neistoty, to však nejde. Opatrenia vlády za posledný rok nás priviedli do stavu, že my dostatočnú sumu na účtoch jednoducho nemáme. Po minulé roky sme mali, teraz nie. Nie je žiadnym tajomstvom, že všetky samosprávy žijú z ruky do úst," dodal.