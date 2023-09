Ďalšia vlna kritiky na hlave komisára pre deti: Môže sa stretávať s takýmito politikmi?

Komisár pre deti Jozef Mikloško (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Milan Uhrík zverejnil fotografiu zo spoločného stretnutia s Jozefom Mikloškom na svojom Facebooku: „Deti sú naša budúcnosť a musíme ich maximálne ochraňovať. Dnes sme mali pracovné stretnutie s Komisárom pre deti prof. Jozefom Mikloškom. Oceňujem konštruktívnu diskusiu našich odborných tímov. Mnohé postrehy zapracujeme do nášho odborného programu a sme pripravení naplno spolupracovať.“ Podľa jeho slov Republika chce deti chrániť nielen pred šikanou, násilím a rizikami moderných technológií, ale aj pred vplyvom progresívnej agendy.

Smršť kritiky

Stretnutie kritizuje viacero politikov. „Toto považujem za veľmi nešťastné. Ak chce pán komisár Mikloško chrániť deti, odporúčam mu začať tým, že nebude legitimizovať fašistov. Je absurdné, aby robil krovie extrémistom, ktorí ešte nedávno pochodovali s fakľami, cvičili Černákových zabijakov v streľbe, alebo vrieskali po ženách a deťoch z iných kultúr,“ napísal Michal Šimečka, predseda Progresívneho Slovenska na Instagrame.

K stretnutiu sa vyjadrila aj Lucia Ďuriš Nicholsonová zo strany Jablko: „Povykajme si, Jozef Mikloško. S Jozefom Mikloškom som ako novinárka často spolupracovala, keď viedol Úsmev ako dar. Zdal sa mi fajn. Potykali sme si. Som presvedčená, že s fašistami sa nediskutuje,“ napísala na svojom Facebooku. „Uhrík je fašista. Fašista a klamár. V Európskom parlamente berie plat za nič a svojich voličov deň čo deň klame, keď u nich budí dojem, že tam pracuje. V EP si s ním ruku nepodá ani kľučka na dverách. Je totálne izolovaný a nepotrebný. Jozef Mikloško je druhý človek, s ktorým si spätne povykám. S ľuďmi, ktorí sa stretávajú s fašistami, si netykám.“

Kritická je aj Anna Mierna, poslankyňa zo strany Demokrati. „Voľba komisára pre deti bola v NR SR dlhou ságou. Volili sme ho na piatykrát. Pán Mikloško má ochraňovať deti. Nehlasovala som za neho. Na odporučenie Kresťanskej únie ho volili poslanci mnohí Oľano a Smeru,“ uviedla v príspevku na sociálnej sieti. „Pán Jozef Mikloško ako komisár chce chrániť deti tak, že sa stretne s predstaviteľmi Republiky? Táto ideológia má byť u nás presadzovaná pri výchove detí? Pán Mikloško, zvážte prosím svoje zotrvanie vo funkcií.“

Vyjadrenie komisára

Úrad pre komisára pre deti uvádza na Facebooku, že oslovuje všetky politické strany, ktoré majú v prieskumoch nad päť percent za účelom diskusie o posilňovaní práv detí a systémových zmenách na ich ochranu v ďalšom volebnom období. Komisár sa doposiaľ stretol so stranou SNS a Republikou. V ďalšom týždni sa má stretnúť s KDH, SaS a PS. Úrad tiež uviedol: „Komisár pre deti zdôrazňuje, že jeho úrad je apolitický, nejde o spájanie sa so žiadnou politickou stranou ale považuje predmetné stretnutia so všetkými politickými stranami a hnutiami, ktoré sa môžu dostať do parlamentu, za odborne dôležité pri presadzovaní práv a záujmov detí.“