Danko šokoval všetkých: Smer by vraj obetoval funkciu premiéra, o ničom takom nevieme a predseda nás prekvapil!

BRATISLAVA - To, že politické diskusie vedia niekedy (hlavne pred voľbami) zamiešať kartami, sme sa už párkrát presvedčili. No nie vždy to bolo také prekvapivé, ako počas tejto nedele. Šéf Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko totiž v závere diskusnej relácie pripustil možnosť, že Smer-SSD je ochotný obetovať funkciu premiéra pre stranu Hlas-SD. Obidve strany zakrátko na to Dankove tvrdenia popreli a vyhlásili, že ich predseda strany prekvapil. Nič také sa totiž konať nebude!