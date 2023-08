Ľudovít Ódor (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Premiér Ľudovít Ódor rokuje s politickými stranami o podpore vládnych návrhov zákonov. Na predloženie materiálov súvisiacich so stabilizáciou pediatrov a so zmenami v Trestnom zákone na mimoriadnu schôdzu parlamentu má zatiaľ prisľúbenú podporu 30 poslancov. Ódor to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.