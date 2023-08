Uhríka opäť dobieha minulosť z ĽSNS: Na hruškách ho nachytal kandidát Demokratov, táto suma je pozoruhodná

Uhríka doháňa minulosť s ďalšou kontroverznou sumou. (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík, Facebook/A.P. lsnaseslovensko.sk)

BRATISLAVA - Viacerí politici kritizujú stranu Republika za jej nepríjemnú minulosť. Viacerí na to poukazujú, pretože väčšina jej členov má svoju minulosť v Ľudovej strane Naše Slovensko Mariana Kotlebu (ĽSNS). Ten sa v minulosti stal viackrát kontroverzným aj vďaka medializovaným a podozrivým sumám šekov s nacistickou symbolikou. Posledný prípad sa spomína, keď šéf strany daroval rodine šek so sumou 1488 eur. Teraz sa situácia opakuje pri predsedovi Republiky a bývalom členovi ĽSNS Milanovi Uhríkovi. Upozornil na to kandidát Demokratov.

archívne video

Republika predstavuje svoju kandidátku (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nápad s biarnou sumou na šeku vraj bol z Uhríkovej hlavy

Tým kandidátom je Anton Piták, ktorý sa zameral na víkendovú reláciu RTVS Sobotné dialógy, kde sa Uhrík stretol s Marekom Kotlebom z ĽSNS v diskusnom dueli. "Mňa v tom pobúrení ale zaujala informácia mladého Kotlebu o tom, že Milan Uhrík o symbole 1488 veľmi dobre vedel a dokonca daroval strane 14 880 eur. Keďže mám dobrý zvyk všetko si preveriť - áno, je to tak. V roku 2016 Milan Uhrík naozaj daroval strane 14880 eur," povedal Piták, ktorý dokonca zverejnil aj údaje z webu darov pre ĽSNS z marca 2016. Uhrík odmieta, že by tento nápad bol z jeho pera.

Kauza kontroverzného šeku so sumou 1488 eur už pozná celé Slovensko a dokonca v nej padol aj rozsudok. Kotleba v apríli 2022 dostal podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou. Predseda odvolacieho senátu Najvyššieho súdu SR Pavol Farkaš vtedy zdôraznil nielen nacistickú a neonacistickú symboliku čísiel 14 a 88, ale aj termín odovzdávania šekov - výročie vyhlásenia Slovenského štátu. Kotleba podľa súdu týmto spôsobom "oslavoval vznik Slovenského štátu založeného aj na princípoch fašizmu a nacizmu".

(Zdroj: Topky/Maarty, naseslovensko.net)

Ďalšia kontroverzná suma

Uhrík v marci toho roka skutočne strane daroval na reklamu a reklamné plochy sumu v celkovej výške 14 880 eur . "Milan Uhrík klamal resp. zavádzal v relácii viackrát. Napr. tvrdil tam, že o význame čísla 1488 sa dozvedel až potom, čo sa to začalo preberať a vyšetrovať. Zároveň ale obhajoval túto sumu tvrdením, že keby dali inú sumu, média by si to nevšimli. Ak teda Milan Uhrík nevedel, čo znamená číslo 1488, ako vedel, že si to média všimnú, ak dajú na šek 1488?" pýta sa Piták.

(Zdroj: lsnaseslovensko.sk)

"Uhrík v poslednej dobe vždy očervenie od rozčúlenia, keď sa ho pýtajú na jeho minulosť v ĽSNS. Snaží sa (skoro) všetkými možnými spôsobmi zo seba zmyť, že je vyznávač fašizmu. Žiaľ, nedarí sa mu - minulosť si pamätá. Zmývanie sa nerobí tak, že si na kandidátku a do strany privediete ľudí odsúdených za fašizmus. To už nezahovoríte tým, že ste "nevedeli"," doplnil kandidát Demokratov.