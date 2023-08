Vstup do volebných miestností by mal byť bezbariérový, tvrdí komisárka Stavrovská

Zuzana Stavrovská (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Vstup do volebných miestností či do budov, v ktorých sa nachádzajú, by mal byť bezbariérový. Odporúča to komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Pripomína, že aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu by mali mať zaručený dôstojný výkon volebného práva.