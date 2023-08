Na juhozápade územia môže teplota vystúpiť na 33 stupňov: Kritické sú najmä tieto okresny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/digihelion)

BRATISLAVA - V okresoch na juhozápade Slovenska platí počas štvrtka výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami. Môžu sa vyšplhať na 33 stupňov Celzia. Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výstraha platí od 13.00 h do 18.00 h, v okresoch Nové Zámky a Komárno do 16.00 h.