Poslanci OĽaNO navrhli zvolať mimoriadny výbor k situácii v SIS

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu OĽANO navrhli zvolanie mimoriadneho zasadnutia kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). Potvrdil to predseda klubu Michal Šipoš. Výbor by mal byť zvolaný do siedmich dní od podania návrhu.