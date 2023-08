Trápia vás suché a zničené vlasy? Zázračný spôsob, ktorým dosiahnete, aby boli zdravšie a objemnejšie

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA – Farbili ste si už niekedy vlasy? Denne si ich fénujete? Nepoužívate kondicionér? Ak na všetky otázky znela vaša odpoveď áno, vaše vlasy naozaj nie sú v najlepšej kondícii. Mali by ste im dať život a to týmito štyrmi spôsobmi!

Určitému stupňu poškodenia sa vyhnúť nedá. Tak ako všetko, tak aj vlasy majú svoju životnosť, po ktorej strácajú lesk, kvalitu a vypadávajú. Avšak, ak chcete, aby vyzerali najlepšie, mali by ste sa o nich pravidelne starať. Medzi základnú starostlivosť patrí ich umývanie (nie časté!), používanie balzamov, kondicionérov a prípravkov, ktoré je potrebné používať pri tepelnej úprave vlasov.

Poškodilo vaše vlasy farbenie?

Áno, či už išlo o prirodzenú balayage alebo o prechod z čiernej farby vlasov na blond, všetky typy vlasov, ktoré boli farbené, sa poškodia do určitej miery. Samozrejme, niektoré viac než tie druhé. Proces farbenia funguje tak, že farba preniká do kutikuly, ochrannej vonkajšej vrstvy prameňa vlasov, zvyčajne amoniakom. Potom sa vlasy odfarbia, aby sa odstránila ich prirodzená farba a farbivo im dodá novú farbu. Aby vaše vlasy boli menej zničené, používajte kvalitné farby, ktoré obsahujú menšie množstvo bielidla alebo menej stálych prípravkov. Práve to pomôže minimalizovať ich poškodenie.

Akú teplotu nastaviť pri žehlení vlasov alebo ich stylingu?

Nesprávna teplota je najčastejším dôvodom, prečo sú ženské vlasy častokrát zničené a veľmi suché. Nikdy nepoužívajte maximálnu možnú teplotu, ktorú má váš prístroj na úpravu vlasov. Samozrejme, teplota pri farbených a svetlých vlasov sa bude líšiť narozdiel od ženy, ktorá nemala nikdy farbené vlasy a je tmavší typ. Správnu teplotu pre úpravu vašich vlasov zistíte tak, že začnete na najmenšej a postupne ju budete zvyšovať dovtedy, pokiaľ bude práca hotová.

Je jedno, akú si kúpim kefu na vlasy?

Nie. Aj nad týmto by veľa žien malo popremýšľať. Nie je správna kefa, ktorú ako prvú chytíte v obchode do ruky. Hľadať by ste mali kefu so zaoblenými, pružnými plastovými hrotmi. Práve tento typ je jemný k vlasom aj pokožke hlavy. Kefy z diviačích štetín zoškrabú časti ochrannej vrstvy prameňov a zvýšia pórovitosť. Bezšvový hrebeň so širokými zubami je tiež dobrou voľbou najmä pre dámy, ktoré majú kučeravé vlasy. Vlasy nemajú nervové zakončenia a tým pádom neviete povedať, kedy im ubližujete a kedy naopak nie. Dobrý je test, ktorý sa robí na chrbte ruky. Ak je vám hrebeň alebo kefa nepríjemná, znamená to, že ublíži aj vašim vlasom.

Mali by sa vlasy umývať každý deň?

Naozaj to závisí od typu vlasov a pokožky hlavy. Kučeravé alebo husté vlasy môžu potrebovať umytie raz za týždeň, zatiaľ čo jemné alebo často sa mastiace vlasy ho potrebujú denne. Ak si vlasy neumývate dostatočne často, môžu sa na nich nahromadiť nečistoty, ktoré spomaľujú ich rast. Avšak, ani príliš časté umývanie nie je dobré pre vaše vlasy. Najmä, ak váš šampón obsahuje kofeín a prírodné oleje. Práve tie vysušujú vlasy. Dôležité je dbať aj na životný štýl a ročné obdobie. Skúšajte si dávať dlhšie alebo kratšie pauzy medzi umývaním a zistíte, čo je pre vás vhodné.

Sú dôležité aj typy gumičiek?

Áno. Používanie príliš tvrdých a pevných gumičiek môže spôsobiť, že vlasy sa začnú lámať a budú nadmerne vypadávať. Ideálne typ vlasových doplnkov je hit posledných rokov – gumičky scrunchies. Viete si ju vyrobiť aj doma! Ďalšími ideálnymi možnosťami sú klipy alebo ihlice v tvare písmena U. Ak však máte obľúbený iný typ gumičiek, používajte ho naďalej. Nezabúdajte však na to, že vlasy by nemali byť príliš stiahnuté, lebo ich poškodíte a spolu s nimi aj pokožku hlavy.

Sú lupiny OK?

Už neviete, ako si s nimi poradiť. Počas niektorých mesiacov nemáte ani jednu a určité ročné obdobie vyzerajú vaše vlasy akoby snežilo. Lupiny sú takmer vždy mastné, nie suché. Taktiež sú mierne lepkavé a majú žltú farbu. Ak sú však vaše lupiny bielej farby a sú suché, ide o problém vašej pokožky na hlave. Lupiny sú opakujúce sa chronické stavy pokožky hlavy, ktoré síce môžu prísť a odísť, ale majú tendenciu sa vrátiť a byť dlhodobým problémom. Bežne sa objavujú, keď ste v strese, keď kolíše hladiny hormónov a keď jete určité potraviny. Ak skutočne máte lupiny, používajte šampón a kondicionér proti lupinám, kým neustúpia.

Vlasy sú skutočne koruna krásy a neexistuje nikto, komu by bolo ukradnuté, keby dlhodobo vyzerali sucho a bez života. Možno ste si niektoré z vyššie uvedených vecí na svojej každodennej rutine ani neuvedomili. Ak je to tak a trpíte suchými vlasmi, skúste vymeniť prípravky, ktoré používate a kefu. Ak ani to nepomôže, problém je väčší a mali by ste kontaktovať odborníka.

Aký je váš trik na rýchlu úpravu vlasov? Podeľte sa s ostatnými o svoje tipy v komentároch!