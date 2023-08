Pôžičky bez úrokov! Pokazená práčka či výmena kotla vás už nezruinujú!

Bezúročné rodinné pôžičky sú riešením pre rodiny v ťažkých časoch. (Zdroj: Getty Images/gradyreese)

BRATISLAVA – Smutné európske štatistiky o Slovákoch! Takmer 890-tisíc ľudí sa vlani ocitlo na hranici chudoby. Najväčšiu skupinu, skoro 46 percent, tvoria domácnosti s jedným rodičom a viac ako 40 percent tvoria rodiny s troma a viac deťmi. Jedným z navrhovaných riešení, ako týmto skupinám pomôcť dôstojne žiť aj v ťažkých časoch, by mali byť bezúročné rodinné pôžičky do 1000 eur, ktoré navrhuje hnutie Sme rodina.

Vysoká inflácia trápi posledný rok každú slovenskú domácnosť. Mnohé rodiny žijú od výplaty k výplate a najväčšou nočnou morou pre rodiny sú nečakané výdavky, na ktoré nemajú. A to buď pokazená práčka, kotol alebo iné spotrebiče, bez ktorých sa v bežnom živote nezaobídeme.

Podľa prieskumu Inštitútu 2050 až polovica slovenských rodín by mohla mať veľký problém, ak by musela uhradiť neočakávaný výdavok vo výške 400 eur. „Preto chceme vytvoriť systém bezúročných pôžičiek do 1 000 eur, aby sme vedeli pomôcť ľuďom, ktorí jednoducho nemajú na to, aby vedeli bez problémov pokryť nejaký nepredvídaný výdavok v rodine,“ vysvetľuje predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ako budú bezúročné mikropôžičky fungovať?

Dôležitú úlohu pri takomto fungovaní pôžičiek bude mať štát. Ten na úvod vloží do systému mikropôžičiek 100 miliónov eur vo forme štátnej záruky pre banky. Banky potom budú domácnostiam za vopred určených podmienok poskytovať bezúročné pôžičky. Úroky bankám bude uhrádzať štát, nie domácnosť. Podľa Sme rodina je to štandardný nástroj, ktorý sa používal aj počas úverov pri pandémii. V tomto prípade štát urobí medzi bankami tender a vyberie tie, ktoré ponúknu najlepšie podmienky. Ak by zo strany komerčných bánk nebol záujem, mikropôžičky by sa realizovali cez Štátnu pokladnicu.

Kto bude mať nárok na bezúročnú pôžičku?

Právo na bezúročnú rodinnú mikropôžičku pri nečakaných výdavkoch do výšky tisíc eur bude mať každý Slovák, kto splní jednu z troch týchto podmienok:

posúdenie banky, že vzhľadom na príjmy je daná domácnosť schopná splácať 21 eur mesačne,

potvrdenie z bezplatnej dlhovej poradne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá potvrdí, že daná domácnosť je schopná splácať 21 eur mesačne,

predchádzajúce ročné sporenie danej domácnosti, pričom mesačná sporená suma bola minimálne 21 eur mesačne.

Do štyroch rokov tak bude pôžička splatená.

Domácnosť bude tiež povinná preukázať, že vzhľadom na rodinné príjmy a výdavky nemôže úhradu nepredvídaného výdavku zvládnuť z bežného mesačného rozpočtu.

Banka bude mať povinnosť zriadiť pre klienta čerpajúceho bezúročnú mikropôžičku bankový účet, za ktorý nebude účtovať žiadne poplatky. Klient presmeruje na tento účet všetky svoje predvídateľné príjmy, ako sú mzda, dôchodok, prídavok na dieťa alebo rodičovský príspevok.

Štát zriadi register bezúročných rodinných mikropôžičiek, aby každá domácnosť mohla čerpať iba jednu bezúročnú mikropôžičku a aby bola možná kontrola, že ide o klienta, ktorého príjmy neumožňujú uhradiť nepredvídaný výdavok z bežného rodinného rozpočtu.

Podľa predstaviteľov hnutia Sme rodina je cieľom tohto systému mikropôžičiek neohroziť bežný rodinný rozpočet nepredvídateľným výdavkom a priniesť tak pokoj a finančnú stabilitu do rodín.





Advertoriál pripravený v spolupráci so Sme rodina.

Objednávateľ: SME RODINA, Leškova 5, 81104 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 42254515

Dodávateľ: Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36029076