PRIESKUM Väčšina populácie sa obáva vzniku lesných požiarov aj na Slovensku

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Petros Giannakouris)

BRATISLAVA - Lesné požiare, ktoré v posledných týždňoch zachvátili niekoľko dovolenkových destinácií, znepokojujú 69 % obyvateľov Slovenska. Približne 65 % sa však obáva aj toho, že by podobné požiare mohli zasiahnuť aj tuzemsko. Vyplýva to z online prieskumu výskumnej agentúry NMS Market Research, ktorý sa uskutočnil od 1. do 7. augusta tohto roku na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.