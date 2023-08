VIDEOROZHOVOR Boris Kollár o raziách NAKA: Ak by som chcel pomôcť Ficovi, nerobil by som to inak

Boris Kollár, Sme rodina (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Posledné zásahy NAKA považuje za veľký problém. Systém „našich ľudí“, ktorý tu bol v minulosti, nesmie nahradiť nový systém „našich ľudí“. Pretože by to podľa neho znamenalo budúci rozklad spoločnosti. Nie je prekvapený, že ho Demokrati nepozvali na spoločný postup k mimoriadnej schôdzi. Ako tvrdí, nie sú roztlieskavači ani jednej a ani druhej strany. Zhovárali sme sa s predsedom parlamentu a Sme rodina Borisom Kollárom.

Viac vo VIDEOROZHOVORE TU:

Majú vplyv kauzy okolo predsedu vplyv na voličov?

Kto ponúkal 40 tisíc Eur za diskreditovanie predsedu Sme rodina?

Prečo prezidentke klesá dôveryhodnosť?

Včera ráno bol opäť veľký zásah NAKA. Medzi zadržanými sú aj známe mená. Razia bola aj v NBÚ. Kukláči mali zasahovať aj u šéfa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča a aj u bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského...

Toto je vážny problém. Toto sa tu ešte nikdy nestalo. Je ohrozená justícia ako taká. Čo si o tom ľudia môžu myslieť šesť týždňov pred voľbami. Dochádza k zneužívaniu práva určitou skupinou v bezpečnostných zložkách, ktorá odstaví každého, kto sa jej postaví do cesty. Nemôže podľa neho úzka skupina "mávať" s prezidentkou i premiérom a odstaviť ministra vnútra.

Všetci sú obvinení zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny. Hlavou celej skupiny má byť podnikateľ napojený na SIS Peter Košč, ktorý je na úteku. Poznáte sa s ním?

Nie nepoznám.

Na pondelok ste zvolali mimoriadnu schôdzu parlamentu, ktorú inicioval Smer – SD. Avizovali ste, že vaši poslanci ju podporia. Chcete na rokovanie pozvať aj premiéra Ódora?

Pán premiér má zo zákona o rokovacom poriadku právo byť na schôdzach národnej rady prítomný.

Demokrati poslali pozvánku na rokovanie PS, OĽaNO a SaS, aby sa dohodli na spoločnom postupe. Vašu stranu z toho vynechali. Čo očakávate od pondelkovej schôdze?

Dlhodobo hovoríme, že nie sme roztlieskavači ani jednej ani druhej strany. Celý čas tvrdíme, že systém „našich ľudí“, ktorý tu bol v minulosti nesmie nahradiť nejaký nový systém „našich ľudí“. Pretože to by znamenalo budúci rozklad tejto spoločnosti.

Ako ľudia – voliči môžu vnímať atmosféru na Slovensku pár týždňov pred voľbami? Ide o policajný prevrat alebo len vyčistenie policajných zložiek?

Opäť dlhodobo tvrdíme, že by sme mali urobiť všetko preto, aby ten systém, kde sa už preukázalo, že v ňom fungovala štátna mafia, ktorá ovládala časť polície či prokuratúry, aby sa už nič podobného neopakovalo. Pretože potom v budúcnosti tu nebude vláda zákona ale vendety.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Minulý týždeň NAKA v skorých ranných hodinách zatkla bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara a jeho spolupracovníka v rámci akcie Ezechiel 7. Je to súčasť predvolebného boja?

Keby som chcel politicky pred voľbami pomôcť Robertovi Ficovi a strane Smer – SSD, nerobil by som to ako policajný prezident inak.

Pomáha tým Smeru?

Nie. Len je babrák. Veď vidíte, čo urobil. Stačilo pána Gašpara predvolať na políciu. Keď je podozrenie, treba to riešiť. Nedovolil by som si kritizovať políciu. Mali poslať predvolanie a o dve hodiny mohol byť Tibor Gašpar doma. Nemusel byť z toho zbytočný cirkus a hanba polície. Nakoniec ho pustili a celá kauza spľasla ako taká bublina. Z polície urobil opäť len babrákov. Robia veľké bu bu bu a nemajú to ani pripravené. Spomínali tam nejaké video, samotný aktér potom povedal, že to patrí k niečomu inému. Dokonca aj sám špeciálny sudca povedal, že ho prokurátor zavádzal. Buď ho chceli oklamať alebo sú takí nekompetentní. Vraj sa pod to nechceli ani niektorí špeciálni prokurátori podpísať. Čo si mám potom o tom myslieť? Buď je to cielená diskreditácia strany Smer pred voľbami a potom je to katastrofa, ak je polícia zneužívaná na takéto ciele, alebo je to len ich nekompetentnosť.

Mnohí kritizujú spôsob ranných zásahov a nerozumejú, prečo ich nepredvolajú na výsluch. Rovnako v putách skorých ranných hodinách zobrali riaditeľa PPA, večer ho pustili a nevzniesli žiadne obvinenie. Sám tvrdí, že má zničený život týmto teatrálnym gestom. Má polícia potom dôveryhodnosť?

Nie. Nemá. Ako politici by sme sa mali vážne takouto situáciu zaoberať. Čo s takými vyšetrovateľmi, ktorí zneužívajú zákon, právo a ničia ľuďom životy. Za každou akciou je nejaká reakcia. Keď nejakému človeku zničia život, tak nech si za to nesú aj zodpovednosť. Potom aj vyšetrovatelia by sa rozhodovali, či dôkazy sú postačujúce a situáciu majú plne pod kontrolou. Musia vedieť, že zákon stojí na ich strane a všetko vedia aj dokázať. Teraz len skúšajú, čo to vydá a človeku zničia život? Spomenuli ste šéfa PPA. Zničilo mu to život. A teraz sa budeme tváriť, že sa nič nestalo. Dáme mu teraz 60 eur, že celý deň ho zadržiavali? Ak by sa to opakovalo pri konkrétnom vyšetrovateľovi, tak sa bavme, že by sa mu siahlo na výsluhový dôchodok alebo bude prepustený z polície. Inak nedosiahneme, aby konali zodpovedne.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Bude Sme rodina niečo podobné navrhovať?

My nie. Sme rodina sa nezaoberá týmito témami. Máme rodinné témy, pomoc matkám s deťmi, deťom a seniorom. Toto sú naše témy. V prípade, že niekto príde s reformou policajného zboru a s takýmto návrhmi, plne to podporíme.

Mrzí vás, že z úradníckej vlády odišiel Ivan Šimko, ktorý sa vyjadril, že polícia nesmie mať rozviazané ruky?

Povedal, že polícia ich musí mať zviazané zákonom. Polícia si nemôže robiť, čo chce. Lebo potom je to policajný štát. A čo si majú potom myslieť občania, keď nejakí policajní predstavitelia si odvolajú ministra a vyhrážajú sa, že oni odstúpia. Tak mali ísť a byť nahradení odborníkmi, ktorí nebudú robiť takéto nezmysly. Keby som bol silným predsedom vlády, nedovolil by som to. Neodvolal by som ministra a do 24 hodín by som chcel mať nového policajného prezidenta a nových viceprezidentov. Minister by to vykonal a bolo by to vybavené.

Posilnila si polícia svoje postavenie odstúpením Ivana Šimka?

Vedie to k policajnému štátu. Je už najvyšší čas, aby boli voľby a všetko sa vyčistí.

Špinavá kampaň sa vedie aj voči vám. Sám ste na tlačovke povedali, že ponúkajú ženám 40 tisíc za vašu diskreditáciu. Odkiaľ máte tieto informácie? A viete to dokázať?

Od konkrétnej osoby. Mám správy, dôkazy, že táto skupina kriminálnikov chce takýmto spôsobom zasahovať do výsledku volieb. Oni nebudú manipulovať voľby sfalšovaním lístkov, ale budú manipulovať verejnú mienku pred voľbami.

O akej skupine hovoríte? Kto sú to oni?

Je to organizovaná skupina. Doteraz používali Barboru Richterovú, ale za tým celým je Zoroslav Kollár, ktorý peniaze ponúkal. Ďalej je tam Tomáš Rajecký...

Čo by z toho mali?

To sa musíte opýtať ich alebo to vypátrajú orgány činné v trestnom konaní. Tomáš Rajecký presne za takéto konanie bol už právoplatne odsúdený. To isté robil bývalému prezidentovi Kiskovi. To isté robí teraz. Angažuje sa pri nahrávkach a organizovaní diskreditácie. Keď niekomu zaplatíte, aby krivo vypovedal, tak je to korupcia. A slečna bude mať obrovský problém s krivou výpoveďou. Na všetko mám dôkazy.

Viete teda, čo sa chystá?

Áno. Viem. Organizuje to spomínaný človek a mám na to dôkazy. Myslia si, že všetci sme slepí a hluchí, ale nie je to tak. Je to v konaní a určite bude spravodlivosti učinené zadosť.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Podľa prieskumov verejnej mienky ste stranou, ktorej tieto kauzy neubližujú. Na rozdiel od bývalých koaličných partnerov sa do parlamentu dostanete a máte vždy od 5,7 – 6,3 percent.

Som rád, že ľudia chápu, že ide vyslovene o diskreditačnú kampaň. Konkrétni ľudia si povedali, že musia poškodiť Sme rodina. Je možné, že to riešia z osobnej ješitnosti, primitívnosti a pomstychtivosti alebo je za tým aj ďalší plán. Že to robia pre konkrétnu politickú stranu, pre ktorú by to bolo výhodné, aby od nás voliči odišli a prešli k nim.

Koho máte na mysli?

Nechcem hovoriť, lebo to by som už fabuloval. Na to dôkaz nemám. A možno to robia tak, že dve muchy jednou ranou.

V posledných prieskumoch dôveryhodnosti politikov Robert Fico predbehol prezidentku Zuzanu Čaputovú. Je to predzvesť výsledkov volieb?

To, že predbehol pani prezidentku ma mrzí, ale vychádza to aj z toho, že pani prezidentka nie je politik. Vidíte to aj z jej posledného konania. Ona nevníma politickú realitu. Bola občianska aktivistka, ktorá bojovala proti skládke v Pezinku. Nikdy neprešla drilom, arénou politikov, kde musíte byť obozretní z každej strany. Pani prezidentka to nezažila a preto sa v poslednom období správala ako slon v porceláne, keď nezvládla politické kroky, ktoré ju „posunuli“ v dôveryhodnosti smerom nadol.

Viac vo videorozhovore, ktorý sa natáčal pred štvrtkovým zásahom polície (pozn.redakcie).