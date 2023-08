Kollárova divoká stávka: 46 detí len za sto eur? Influencerovi spadla sánka, ostal úplne bez slov!

(Zdroj: TikTok/ samuelpazicky)

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Z Kollárovej reakcie na stávku, pri ktorej by mal svoje 46. dieťa pomenovať Samuel spadnete do kolien! S netradičným návrhom ho oslovil populárny TikToker, ktorý sa obsahom inšpirovaným od amerických tvorcov preslávil na celom Slovensku. „Dobrý deň pán Kollár, mám pre vás veľmi zaujímavú ponuku. Ak mi tu, v tento moment sľúbite, že vaše 46. dieťa pomenujete menom Samuel, dám Vám týchto 100 eur na ruku,“ oslovil kontroverzný tvorca šéfa parlamentu. To, ako Kollár reagoval však nechalo bez slov aj samotného TikTokera.

„Počkajte, myslíte si, že sa mi oplatí 46 detí robiť len za 100 eur? Tak viete čo, ja Vám dám protiponuku, že Vám dám týchto 300 eur... Keď Váš prvý syn sa bude volať Boris,“ odrovnal TikTokera so smiechom.