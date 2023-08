Netradičný PRIESKUM o druhej voľbe: Zabudnite na pôvodné poradie strán, lídrom je niekto úplne iný!

Netradčiný prieskum posadil na čelo SASKU. (Zdroj: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Zaujímalo by vás, ako by voľby dopadli, ak by mali voliči možnosť voliť 2 strany? Porovnanie tohto parametra za obdobie máj 2023 a koniec júla 2013 sa rozhodla v auguste zorganizovať agentúra AKO. Výsledok už značne ukazuje, ktorej strane by to mohlo pomôcť najviac. Poradie sa však dramaticky obmenilo oproti tradičnému prieskumu voľby jednej strany.

AKO prieskum realizovalo pre TV JOJ. Zber dát bol realizovaný v období od 24. do 28. júla 2023. Respondenti čelili otázke: A ak by bola taká možnosť voliť do parlamentu dve politické strany, ktorú ďalšiu stranu by ste volili?

Prekvapivý líder

V takom prípade by sa lídrom stala strana SaS, ktorá by viedla so ziskom 11,2 %. Nasledoval by ju Hlas, PS, SNS či Smer-SD.

OĽaNO sa stále trápi, rovnako tak aj Demokrati

Koalícia OĽaNO či Demokrati by sa opäť nedostali do parlamentu ani v tomto type prieskumu. Rovnako tak ani Sme rodina, KDH, ĽSNS či Modrí.

