Alarmujúci prieskum hovorí jasne: Alkoholu holduje každý tretí Slovák! TÝMTO číslam len ťažko uveriť

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Vyše 30 percent Slovákov je abstinentami. Z nich alkohol nikdy nepilo 14,7 percenta. Ďalších 15,5 percenta ho pilo dávnejšie ako pred jedným rokom. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre ministerstvo zdravotníctva. Realizoval sa od 2. mája do 12. júna na vzorke 5031 respondentov vo veku od 15 do 64 rokov.